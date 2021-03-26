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40 sanıklı FETÖ davasında 3 sanık hakkında tahliye kararı

Adana'da, daha önce haklarında işlem yapılan FETÖ/PDY üyelerine ve ailelerine para aktarılmasını sağladıkları iddia edilen, aralarında örgütün "Türkiye finans sorumlusu"nun da bulunduğu 3'ü tutuklu 40 sanığın yargılanmasına devam edildi.
 26 Mart 2021 18:51
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40 sanıklı FETÖ davasında 3 sanık hakkında tahliye kararı

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ş.K, A.O.Ö. ve A.Ö. ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık A.Ö, FETÖ/PDY'nin Hatay imamı olmadığını öne sürerek, "Örgütsel bir konumum yoktur. FETÖ'ye finans temin etmedim. Önceki aşamalarda verdiğim beyanları tekrar ederim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Savunması alınan diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını ve örgüte finans sağlamadıklarını ileri sürerek beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, delillerin toplanmış olması ve tutuklulukta geçirilen süreyi dikkate alarak sanıklar Ş.K, A.O.Ö. ve A.Ö'nün adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Anadolu Ajansı
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