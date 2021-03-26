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Bakan Varank'tan Getir'in 'unicorn' olmasına ilişkin açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "2023'e kadar 1 milyar dolar değerlemeyi geçen 10 unicorn yani Turcorn çıkarma hedefine adım adım ilerliyoruz. Aldığı son yatırımla 2,6 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan Getir, Türkiye'nin 2. Turcorn'u oldu"
 26 Mart 2021 19:09
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Bakan Varank'tan Getir'in 'unicorn' olmasına ilişkin açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2023'e kadar 1 milyar dolar değerlemeyi geçen 10 unicorn yani Turcorn çıkarma hedefine adım adım ilerlediklerini belirterek, "Aldığı son yatırımla 2,6 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan Getir, Türkiye'nin 2. Turcorn'u oldu." ifadesini kullandı.

Varank, Twitter hesabından, Getir'in, Silikon Vadisi merkezli Sequoia Capital ve mevcut fonlardan New York merkezli Tiger Global'ın 300 milyon dolarlık yeni yatırımıyla milyar dolarlık şirket (unicorn) olmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Varank, "2023'e kadar 1 milyar dolar değerlemeyi geçen 10 unicorn yani Turcorn çıkarma hedefine adım adım ilerliyoruz. Aldığı son yatırımla 2,6 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan Getir, Türkiye'nin 2. Turcorn'u oldu." değerlendirmesinde bulundu.

- Almanya, Fransa ve Hollanda'da da hizmet verilmesi planlanıyor

Getir, Londra'nın yanı sıra yakın zamanda Almanya, Fransa ve Hollanda'da hizmete başlamayı hedefliyor.

Daha önce dünyada yapılmamış 10 dakikada market ürünleri teslimat modeli fikriyle kurulan Getir, ocakta ikinci yatırım turunu 128 milyon dolarla tamamladı.

Getir, yalnızca iki ay içinde üçüncü turu da tamamlayarak yerli ve yabancı fonlardan 300 milyon dolar değerinde yeni yatırım alarak değerlemesini 2,6 milyar dolara çıkardı.

İki ay içinde iki tur tamamlayan Getir'de üçüncü turun liderliğini yeni yatırımcılardan Silikon Vadisi merkezli Sequoia Capital ve mevcut fonlardan New York merkezli Tiger Global üstlendi. Daha önceki tura katılan 8 fondan 7'si de bu son tura katıldı.
Anadolu Ajansı
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