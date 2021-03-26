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AK Partili Çelik'ten Güney Kıbrıs'taki cami saldırısına kınama

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Güney Kıbrıs'ta bir camiye yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyoruz."
 26 Mart 2021 19:15
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AK Partili Çelik'ten Güney Kıbrıs'taki cami saldırısına kınama

AK Parti MKYK ve MYK Üyesi-Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Güney Kıbrıs'ta Limasol kentinde bir camiye yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güney Kıbrıs'ta Limasol kentinde bir camiye yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyoruz. Cami duvarına haç çizip "Türklere ölüm" tehditleri savurmak insanlık düşmanı ırkçı bir zihniyetin ilkel yansımasıdır. Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz. Not ediyoruz. En güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı
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