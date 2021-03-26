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AK Parti Milletvekili Toprak Ankara'da kaza geçirdi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Ankara'da trafik kazası geçirdi. Toprak, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
 26 Mart 2021 19:59
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AK Parti Milletvekili Toprak Ankara'da kaza geçirdi

Edinilen bilgilere göre, AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, aracıyla Gölbaşı'ndan Merkez istikametine seyir halindeyken buzlanmadan dolayı kayan aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayan araç refüje çıkarken, Toprak kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Toprak olay yerine sevk edilen 112 ekiplerince ayakta tedavi edildi.
İhlas Haber Ajansı
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