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Prof. İlhan: Virüsün bulaşma süresi 1 dakikaya indi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, 'Kısa temasla geçiyor. Diyalogda bulunduğumuzda sohbet ettiğimizde eskiden 5 dakikada bulaşırken şimdi 1 dakikada bulaşıyor. Karşınızdaki kişinin virüs yükü düşük olsa dahi, çok yoğun enfekte olmasa dahi kısa temas, kısa süre konuşma, kısa süre maske takmamakla virüs bulaşabiliyor' dedi.
 26 Mart 2021 20:15
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Prof. İlhan: Virüsün bulaşma süresi 1 dakikaya indi

Mutasyona uğrayan virüs hızının artması, hastalığa yakalananların yaş ortalamasını düşürdü. Hastalık artık gençleri daha fazla tehdit ediyor. Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Hasta profilleri takip edilecek. Gerekirse yeni tedbirler alınacak.

Koronavirüs defalarca mutasyona uğradı. Tüm dünyada mutant virüse yakalananların sayısı artmaya başladı.

"Virüs eskiden 5 dakikada bulaşırken şimdi 1 dakikada bulaşıyor"

Mutant virüsün daha erken bulaştığına dikkati çeken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, "Kısa temasla geçiyor. Diyalogda bulunduğumuzda sohbet ettiğimizde eskiden 5 dakikada bulaşırken şimdi 1 dakikada bulaşıyor. Karşınızdaki kişinin virüs yükü düşük olsa dahi, çok yoğun enfekte olmasa dahi kısa temas, kısa süre konuşma, kısa süre maske takmamakla virüs bulaşabiliyor" dedi.

Mutant virüs yaş ortalamasını düşürdü

Mutant virüsün yayılma hızı, hastalığa yakalanma yaş ortalamasını da düşürdü.

Sağlık Bakanlığı, hastalardaki yaş ortalamalarının değişimi belirlemek için harekete geçti. Hastanelerden rapor istendi.

Verilere göre konu Bilim Kurulu'nun gündemine taşınacak. Yaş ortalamasında görülen değişim oranına göre, tedbirler değerlendirilecek.

Mutasyonda belirtiler değişmedi

Mutasyonlu virüsün, belirtilerinin farklı olmadığının altını çizen İlhan şunları söyledi:

"Daha çok üşütme semptomları, boğaz ağrısı, ateş en dominant semptomlardan. Halsizlik, ağrı, ishal gibi belirtiler de görülüyor."
TRT
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