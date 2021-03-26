Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İslam Memiş: Şuan altın almayan zarar eder

Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara ve kredi çekeceklere önemli tüyolar geldi. Gram altında su anki seviyelerin tarih olacağını söyleyen Memiş, Merkez Bankası'nın da faiz indirimine gideceğini belirtti. "Faizlerde indirim yapılma ihtimalini yüksek görüyorum" diyen Memiş, şuan altın almayanın ise zarar ettiğini belirtti.
 26 Mart 2021 20:38
+Aa- Yazdır
İslam Memiş: Şuan altın almayan zarar eder

Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası'nın nisan ayı toplantısından önce ara kararla faiz indirimi yapmasını beklediğini bildirdi. Piyasa hareketliliği için bunun şart olduğunu belirten Memiş, altın yatırımcısını da es geçmedi ve "Düşüşlerde sakin olun bu düşüşleri varlıklarınızı yerine koyarak değerlendirebilirsiniz. Gram altın TL fiyatında 600 lira seviyesinin önü açıldı diğer seviyeler tarih olma yoluna aday oldu." ifadelerini kullandı.

İşte Memiş'ten çarpıcı açıklamalar:

"Ara kararla faiz indirimi yapılır"

Yıllardır insanlara ticaretlerinde fiziki ticaret yapmasını tavsiye ederim. Özellikle yüzde 19'luk faiz artırımından sonra herkes şunu da merak ediyor olabilir "Konut alacaktık, kredi kullanacaktık, yüksek faizler var, konut kredilerinde gerileme olur mu?"

Ben Merkez Bankası'nın nisan ayındaki toplantısını beklemeden ara kararla faizlerde indirim yapacağını tahmin ediyorum. Konut sektörünü bu kadar zedeleyemezler. Nisanı beklemeden piyasalardaki hareketliliği artırmak için faizlerde indirim yapılma ihtimalini yüksek görüyorum. Yakın zamanda Merkez Bankası faizleri indirirse sürpriz olmaz.

"Zarar edersiniz"

İnsanların koşarak 8,50 seviyesinden dolar aldığını, 540 lira seviyesinden altın aldığını gördük zarar ettiler bu zararları henüz çıkmadı Korku ve panikle koşarak bu maliyetlerinden alım yaparsanız yine zarar edersiniz.

"600 seviyesinin önü açıldı"

En ucuz nedir mesela gram altındır. Altın tarafına mutlaka yüklenin 400 lira seviyesine inince yalvardım alın diye. Bugün 440 lira seviyesinden almayan yarın 500 seviyesinden almak zorunda kalacak. Her almayan zarar ediyor. Ani reflekslerle yatırımcıların TL pozisyonu almış olduğunu gördük. Düşüşlerde sakin olun bu düşüşleri varlıklarınızı yerine koyarak değerlendirebilirsiniz. Gram altın TL fiyatında 600 lira seviyesinin önü açıldı diğer seviyeler tarih olma yoluna aday oldu.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
26 Mart 2021 19:08		 Borsa, günü düşüşle tamamladı
26 Mart 2021 18:23
Çeyrek altın yükselişini bugün de sürdürdü
26 Mart 2021 18:01		 Dolar haftayı 8 TL'nin üzerinde tamamladı
26 Mart 2021 17:52
Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü belli oldu
26 Mart 2021 16:46		 Borsada, açığa satış işlemlerinde 'yukarı adım kuralı' bugün de uygulanacak
26 Mart 2021 09:15
Borsada manipülasyon hüsranla bitti
26 Mart 2021 06:15		 Borsa, günü düşüşle tamamladı
25 Mart 2021 18:17
Gram altın günü artışla tamamladı
25 Mart 2021 17:41		 Borsa günün ilk yarısında yükseldi
25 Mart 2021 13:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:50 - Öğretmenlerden bedensel engelli öğrenciye tekerlekli sandalye20:45 - Halk Bankası'nın temyiz duruşması 12 Nisan'da yapılacak20:38 - İslam Memiş: Şuan altın almayan zarar eder20:29 - MHP'de 'A takımı' belirlendi: 5 isim liste dışı20:28 - Vaka ve hasta sayısı düne göre arttı20:15 - Prof. İlhan: Virüsün bulaşma süresi 1 dakikaya indi
20:03 - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 'Kadına Değer' diye bir platform oluşturuyoruz19:59 - AK Parti Milletvekili Toprak Ankara'da kaza geçirdi19:49 - Tazminatlarını alamayan işçiler, eski patronlarına cenaze namazında haklarını helal etmedi19:40 - Bu ilçede 124 okulun 102'sinde yüz yüze eğitime ara verildi19:34 - Bahçeli'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması19:29 - Kahramanmaraş'ta en düşük işçi maaşı 3 bin 700 lira oldu
19:26 - Honda, Türkiye'deki otomobil üretimini sonlandırıyor19:15 - AK Partili Çelik'ten Güney Kıbrıs'taki cami saldırısına kınama19:10 - Müdür yardımcısı lojmanda ölü bulundu19:09 - Bakan Varank'tan Getir'in 'unicorn' olmasına ilişkin açıklama19:08 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
19:04 - AB, tartışmalı İrini Operasyonu'nun yetki süresini uzattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Ramazan'da 2 veya 3 haftalık tam kapanma düşünülüyor'
BioNTech aşısında öncelik öğretmenlerin
AYM'den Gezi Parkı eylemine katılan 8 memurla ilgili karar
Torpilin böylesi... Belediye Başkanı 17 akrabasını işe almış
Erdoğan: Mayıs, Haziran gibi bu iş bitsin istiyoruz
Savcıyı vuran silah astsubaya ait
Satın almadığı ürünü iade edip parasını aldı
Yiğit Bulut: Dolarizasyon kabuğu Pazartesi günü çatladı
Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kurulundan çıkarıldı
Mutant alarmı... Risk grubu değişti, gençler çok ağır geçiriyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlüğü sabote etmek 2
izotermal 1
Bardağın dolu tarafı 1
çivava 1
semiramis 2
bilinçaltı 3
sabır küpü 3
9 metre elektrik direği 1
yazlık merserize kazaklar 1
ekşimen 1
SON İLANLAR
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK, 12 personel alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Adapazarı Belediyesi İşçi Alacak
Kocaeli Nazende İşletmecilik Gıda 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam