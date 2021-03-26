İslam Memiş: Şuan altın almayan zarar eder

Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası'nın nisan ayı toplantısından önce ara kararla faiz indirimi yapmasını beklediğini bildirdi. Piyasa hareketliliği için bunun şart olduğunu belirten Memiş, altın yatırımcısını da es geçmedi ve "Düşüşlerde sakin olun bu düşüşleri varlıklarınızı yerine koyarak değerlendirebilirsiniz. Gram altın TL fiyatında 600 lira seviyesinin önü açıldı diğer seviyeler tarih olma yoluna aday oldu." ifadelerini kullandı.

İşte Memiş'ten çarpıcı açıklamalar:

"Ara kararla faiz indirimi yapılır"

Yıllardır insanlara ticaretlerinde fiziki ticaret yapmasını tavsiye ederim. Özellikle yüzde 19'luk faiz artırımından sonra herkes şunu da merak ediyor olabilir "Konut alacaktık, kredi kullanacaktık, yüksek faizler var, konut kredilerinde gerileme olur mu?"

Ben Merkez Bankası'nın nisan ayındaki toplantısını beklemeden ara kararla faizlerde indirim yapacağını tahmin ediyorum. Konut sektörünü bu kadar zedeleyemezler. Nisanı beklemeden piyasalardaki hareketliliği artırmak için faizlerde indirim yapılma ihtimalini yüksek görüyorum. Yakın zamanda Merkez Bankası faizleri indirirse sürpriz olmaz.

"Zarar edersiniz"

İnsanların koşarak 8,50 seviyesinden dolar aldığını, 540 lira seviyesinden altın aldığını gördük zarar ettiler bu zararları henüz çıkmadı Korku ve panikle koşarak bu maliyetlerinden alım yaparsanız yine zarar edersiniz.

"600 seviyesinin önü açıldı"

En ucuz nedir mesela gram altındır. Altın tarafına mutlaka yüklenin 400 lira seviyesine inince yalvardım alın diye. Bugün 440 lira seviyesinden almayan yarın 500 seviyesinden almak zorunda kalacak. Her almayan zarar ediyor. Ani reflekslerle yatırımcıların TL pozisyonu almış olduğunu gördük. Düşüşlerde sakin olun bu düşüşleri varlıklarınızı yerine koyarak değerlendirebilirsiniz. Gram altın TL fiyatında 600 lira seviyesinin önü açıldı diğer seviyeler tarih olma yoluna aday oldu.