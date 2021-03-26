Öğretmenlerden bedensel engelli öğrenciye tekerlekli sandalye
|26 Mart 2021 20:50
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Erciş ilçesi Osman Gazi İlk ve Ortaokulunda görev yapan öğretmenler, örnek bir davranış göstererek okulda eğitim gören ve bedensel engelli olan 8 yaşındaki Üzeyir Yıldız için umut ışığı oldu. 2. sınıfa giden ve bedensel engelli olduğu için okula gelip gitmede sıkıntı yaşayan öğrenciye kendi aralarında biriktirdikleri para ile akülü tekerlekli sandalye alan öğretmenler, minik Üzeyir'in eğitim öğretime devam etmesini sağladılar.
Mink Üzeyir'in akülü tekerlekli sandalyesini ise Erciş Kaymakamı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler takdim etti. Öğrenci ile yakından ilgilenen Kaymakam Mehmetbeyoğlu, davranışlarından dolayı öğretmenleri tebrik ederek, Üzeyir'e umut ışığı olmanın öğretmenlik mesleği için gurur verici bir olay olduğunu ifade etti.
Üzeyir'in bedensel engelli olduğu için okula gelemediğini ve eğitimlerine evinde devam ettiğini belirten Osman Gazi İlk ve Orta Okulu Müdürü Lokman Ekinci, "Evine giden öğretmenlerimize Üzeyir, 'okulumu ve sınıfımı çok merak ediyorum' diyordu. Bizler de Üzeyir'in okula istediği zaman gelmesini sağlamak için bir çalışma yaptık. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenimizin öncülüğünde ve okulumuzdaki diğer öğretmenlerin de desteğiyle Üzeyir öğrencimize akülü tekerlekli bir sandalye aldık. Erciş Kaymakam Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler'in de teşrifleriyle öğrencimize hediyesini takdim ettik" şeklinde konuştu.
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