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Fenerbahçe'den Yargıtay'a ziyaret

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı makamında ziyaret etti.
 26 Mart 2021 21:06
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Fenerbahçe'den Yargıtay'a ziyaret

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı makamında ziyaret etti.

Sarı-lacivertlilerde Başkan Koç'a Genel Sekreter Burak Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Fethi Pekin ve Alper Pirşen eşlik etti.
İhlas Haber Ajansı
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