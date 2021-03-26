Fenerbahçe'den Yargıtay'a ziyaret
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı makamında ziyaret etti.
|26 Mart 2021 21:06
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