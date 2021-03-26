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Doluya yakalanan anne ve çocukları trafik polisi yolun karşısına geçirdi

Diyarbakır'da dolu yağışı nedeniyle zor anlar yaşayan anne ve çocukları, trafik polisinin yardımıyla yolun karşısına geçti.
 26 Mart 2021 21:23
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Doluya yakalanan anne ve çocukları trafik polisi yolun karşısına geçirdi

Kentte etkili olan dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Merkez Yenişehir ilçesi Seyrantepe Kavşağı'nda, bir anne çocuklarıyla yolun karşısına geçmek istedi.

Trafiğin yoğun olması ve dolu yağışının etkisi ile zor anlar yaşayan ailenin yardımına, kavşakta görevli trafik polisi yetişti.

Araçları durdurup, çocuklardan birini kucağına alan trafik polisi, anne ve diğer 3 çocuğunun güvenli şekilde yolun karşısına geçmesini sağladı.

Trafik polisinin bu duyarlılığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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