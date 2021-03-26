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Bakan Selçuk: EBA eğitimde dünya markası haline geldi

Bakan Selçuk: "#EBA, Türkiye'nin eğitimde dünya markası haline gelmiş durumda. Bu başarıda kullanıcılarımızdan aldığımız geri bildirimlerin önemi büyük. Öğrenci-öğretmen-veli memnuniyeti konusunda bağımsız kuruluşlarca yapılan son araştırmalar da içerik kalitesindeki artışı gösteriyor."
 26 Mart 2021 21:59
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Bakan Selçuk: EBA eğitimde dünya markası haline geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabandan yaptığı paylaşımda; "#EBA, Türkiye'nin eğitimde dünya markası haline gelmiş durumda. Bu başarıda kullanıcılarımızdan aldığımız geri bildirimlerin önemi büyük. Öğrenci-öğretmen-veli memnuniyeti konusunda bağımsız kuruluşlarca yapılan son araştırmalar da içerik kalitesindeki artışı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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