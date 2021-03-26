Batı Karadeniz bağlantı yolundaki heyelan ve çökme nedeniyle yol kapatıldı
|26 Mart 2021 22:12
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Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz bağlantı yolunun Düzce istikameti Çiçekpınar köyü mevkisindeki çökme üzerine kara yolunda çalışma başlatıldığı bildirildi.
Çalışma sırasında yolun Düzce istikametinin trafiğe kapatıldığı aktarılan açıklamada, çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun kontrollü şekilde ulaşıma açıldığı duyuruldu.
Çiçekpınar Köyü mevkisindeki çökmenin aşırı yağışların ve eriyen kar sularının zemini yumuşatmasına bağlı olarak meydana geldiği öğrenildi.
- Bölgede heyelan nedeniyle yol her iki yönden trafiğe kapatıldı
Valillikten yapılan yeni açıklamada, aynı bölgede bu kez heyelan olduğu ve çöken noktada tekrar bir hasar oluştuğu belirtildi.
Bölgede çalışmaların ivedilikle başladığı fakat yolun hem Zonguldak hem de İstanbul-Ankara yönünün ulaşıma kapatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"D-655 Düzce - Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda heyelan nedeniyle yol çökmesi meydana gelmiştir. Bu sebeple yol her iki yönden trafiğe kapatılmıştır. Zonguldak- Akçakoca'dan İstanbul yönüne gidecek araçların Kocaali Sakarya istikametinden, Ankara yönüne gidecek araçların Ereğli Zonguldak yönünden gitmeleri gerekmektedir. Karayolları tarafından servis yolu yapımı çalışmalarına hemen başlanacaktır."
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