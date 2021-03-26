Düşük riskli kategorideki Mardin'de zorunlu HES kodu tedbiri
|26 Mart 2021 22:56
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Valilikten yapılan açıklamada, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.
Bu kapsamda ek tedbirlerin alınması gerektiği kaydedilen açıklamada, kurulun kararına göre, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlar, şehir içi toplu taşıma araçları, kamu kurumları, PTT ve banka şubeleri, konaklama tesisleri, lokanta, restoran, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerlerine HES Kodu kontrolü zorunluluğu getirilmesine karar verildiği bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Belirtilen tedbirlere ilişkin olarak alınacak kararların valilik ile koordineli olarak kaymakamlarımız tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'inci maddeleri gereğince gerekli kararların alınması, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları işbirliği içinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."
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