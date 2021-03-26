Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İklim Zirvesi daveti
ABD Başkanı Joe Biden'ın 22-23 Nisan'da sanal ortamda düzenlenecek İklim Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da davet etti.
|26 Mart 2021 23:14
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