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Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İklim Zirvesi daveti

ABD Başkanı Joe Biden'ın 22-23 Nisan'da sanal ortamda düzenlenecek İklim Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da davet etti.
 26 Mart 2021 23:14
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ABD Başkanı Joe Biden'ın 22-23 Nisan'da sanal ortamda düzenlenecek İklim Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da davet etti.
Anadolu Ajansı
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