27 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
27 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları.
|27 Mart 2021 00:01
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik
27 Mart 2021 00:57
|27 Mart 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
27 Mart 2021 00:54
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
26 Mart 2021 23:47
|Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İklim Zirvesi daveti
26 Mart 2021 23:14
|Kılıçdaroğlu'dan 2 yıl sonra gelen Bursa özeleştirisi
26 Mart 2021 20:58
|MHP'de 'A takımı' belirlendi: 5 isim liste dışı
26 Mart 2021 20:29
|Bahçeli'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması
26 Mart 2021 19:34
|AK Partili Çelik'ten Güney Kıbrıs'taki cami saldırısına kınama
26 Mart 2021 19:15
|AB, tartışmalı İrini Operasyonu'nun yetki süresini uzattı
26 Mart 2021 19:04
|CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 83 milyon köşeyi dönecek
26 Mart 2021 17:03