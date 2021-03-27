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27 Mart 2021 tarihli atama kararı yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararları'na göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim görevden alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ise Murat Eskici, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Murat Sütçü atandı.
 27 Mart 2021 00:54
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27 Mart 2021 tarihli atama kararı yayımlandı

27 Mart 2021 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 31436

ATAMA KARARLARI

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin YETİM, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Murat ESKİCİ atanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mahmut SÜTÇÜ atanmıştır.

26 Mart 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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