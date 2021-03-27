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Güvenlik soruşturmasına öğretmenler de dahil edilecek

AK Parti, kamuya alınacak stratejik personelin güvenlik soruşturmasına ilişkin düzenlemenin kapsamını yeniden belirleyecek. 'Sıhri hısımlar'ın tekliften çıkarılması planlanırken, İçişleri Bakanlığı öğretmen alımlarında da güvenlik soruşturması talep ediyor
 27 Mart 2021 07:08
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Güvenlik soruşturmasına öğretmenler de dahil edilecek

Anayasa Mahkemesinin (AYM) geçen yıl iptal ettiği, kamuya alımlarda personelin güvenlik soruşturması ve arşiv taramasından geçirilmesini öngören düzenleme, yeniden TBMM gündemine geliyor. CHP'nin başvurusu üzerine iptal edilen güvenlik soruşturmalarına ilişkin kanun, kamuya alınacak personele uygulanacak arşiv taraması ve güvenlik soruşturmalarına ilişkin esasları düzenliyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kanunun iptali sebebiyle AYM'ye tepki göstermiş, 'Kamuya girecek görevlilerin güvenlik soruşturmasını iptal etmek demek PKK ve FETÖ'ye devletin kapılarını yeniden açmak demek değil midir?' diye sormuştu. Güvenlik soruşturmasına ilişkin düzenleme muhalefetin yanı sıra AK Parti içinde de tartışmalara neden oldu. Birçok kez, AK Parti'de bu konuda toplantılar yapılmış ve iptal edilen düzenlemenin kapsamının yeniden belirlenerek, Meclis gündemine getirilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak İçişleri Bakanlığı ile AK Parti yönetiminin kapsam konusunda orta yol bulamaması nedeniyle düzenlemenin yasalaştırılması birkaç kez ertelenmişti.

BAKANLIK: FETÖ SIZABİLİR

Edinilen bilgilere göre, AK Parti yönetimi geçen yıl TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edilen kanun teklifini önümüzdeki hafta Meclis Genel Kuruluna getirecek.

Teklifte, kamuya alınacak stratejik personelin güvenlik soruşturması kapsamına kişinin birinci derece yakınlarının yanı sıra 'sıhri hısımların' da dahil edilmesine gelen itirazları yeniden gündemine alan AK Parti yönetimi, bu konuda bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. AK Parti kaynakları, güvenlik soruşturmasına sıhri hısımların, yani eşin anne-babasının dahil edilmemesi için teklifte değişiklik yapılabileceğini kaydetti. İçişleri Bakanlığı ise, özellikle FETÖ'cülerin sızmasının önüne geçilmesi gerekçesiyle güvenlik soruşturmasına tabi tutulacakların kapsamının genişletilmesinde ısrar ediyor. Bakanlık son olarak, öğretmen alımlarının da güvenlik soruşturmasından geçirilmesi gerektiğini gündeme getirdi. Düzenleme konusunda nasıl bir adım atılacağı önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulunda yapılacak görüşmelerde belli olacak.

SOMUT VERİ ŞARTI ARANACAK

AK Parti'nin teklifi, memuriyete ilk kez girecek olanlar, gizlilik dereceli birimler ile güvenlik kurumlarında çalıştırılacak kamu personeli ve üst kademe kamu yöneticilerinin atanmasında arşiv araştırmasının yanı sıra güvenlik soruşturması yapılmasını da öngörüyor. Güvenlik soruşturmasında kişinin görevin gerektirdiği niteliklerle ilgili kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerindeki olgusal veriler, yabancı devlet kurumları ve yabancılarla ilişki, terör örgütleri veya suç işlemek amacıyla kurulan örgütlerle eylem birliği, irtibat ve iltisak içinde olup olmadığı tespit edilecek. Bu tespitlerin somut verilere dayanması gerekecek. Teklifte göre elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarda en üst amirin görevlendireceği üç kişiden az olmamak üzere değerlendirme komisyonu kurulacak.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
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