Adliyede işlem süresi üç dakikaya düştü
|27 Mart 2021 06:50
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Bugüne kadar 73 adliyede hayata geçirilen uygulama ile dosya işlemleri tek bir birimde yapılıyor. Vatandaşların işlemleri hızlı bir şekilde tamamlanırken, fiziki temas da en aza indirilmiş oluyor.
Vatandaşlar ve avukatlar, danışma masalarında dosya takibi ve buna ilişkin işlemleri, ön bürolarda ise dilekçe teslimi, dosyaya belge ve delil eklenmesi, dosya nüshalarının alınması gibi işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, adliyeye sunulan ve adliyeden talep edilen her türlü evraka ilişkin işlem, ön bürolar tarafından takip edilerek sonuçlandırılıyor.
Adliye binalarının giriş katlarında sıra numaratörleri ve engelli danışma birimleriyle her gün binlerce kişiye hizmet veren ön bürolarda işlemler ortalama 3 dakikada tamamlanıyor. İş yükünün çok olduğu İstanbul Çağlayan Adliyesindeki ceza ve hukuk ön bürolarında 2019 yılında toplam 1 milyon 133 bin 588 kişi hizmet alırken, bu sayı geçtiğimiz yıl 725 bin 452 ve bu yılın ilk üç ayında ise 239 bin 730 oldu. Adliyede avukat ve vatandaşların hizmet alma süresi ortalama 2 dakika 50 saniye olarak gerçekleşti. İzmir Adliyesinde, 2019 yılında 446 bin 615 kişi ön bürodan hizmet aldı. Geçtiğimiz yıl 261 bin 283, yılın ilk üç ayında 81 bin 412 kişinin hizmet aldığı İzmir Adliyesi ön bürolarında ortalama hizmet süresi ise 2 dakika 55 saniye oldu. Adana Adliyesinde ise 2019'da 181 bin 741, geçtiğimiz yıl 146 bin 391, bu sene ise 38 bin 499 kişi ön bürolardan hizmet aldı. Ortalama işlem süresi de 2 dakika 12 saniye ile rekor kırdı.
Ebru Karatosun
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