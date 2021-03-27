Türkiye karşıtı blok umduğunu bulamadı

AB Liderler Zirvesinden, Türkiye'ye yönelik yaptırım bekleyen Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) umduğunu bulamadı. Aksine, AB ülkeleri, işbirliğini güçlendirme kararı aldı. AB'nin kararları Atina ve Rum kesimin yanı sıra son dönemde Türkiye karşıtı politikalarıyla öne çıkan Fransa ve Avusturya'da da hayal kırıklığı ile karşılandı.

Ankara ise AB Liderler Zirvesinin sonuç bildirgesini genel anlamda olumlu buldu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Müzakere eden aday ülke olarak AB ile ilişkilerimizi üyelik hedefi doğrultusunda, iş birliği ve karşılıklı yarar temelinde geliştirmeyi biz de içtenlikle arzu ediyoruz.

Gerginliğin azaltılması ve diyalog kanallarının yeniden işler hale getirilmesi Türkiye'nin ve sağduyulu birçok AB üyesi ülkenin çabalarıyla mümkün olmuştur" denildi. Açıklamada ayrıca, somut ve yapıcı adımların beklendiği de hatırlatıldı.

Selçuk Böke