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PKK 'Oğlun Irak'ta' dedi, 6 kez Irak'a gittim ama göstermediler

Van'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki eylemlerini 5'inci haftada da sürdürdü. Geçen hafta 20 ailenin olduğu eyleme, bugün 2 aile daha katıldı. Eylemde yer alan Reşit Boşceviz, oğlu Suat'ın 17 yaşındayken 6 yıl önce teröristlerce kaçırıldığını belirterek, "Tendürek Dağı'na gittim.
 27 Mart 2021 07:29
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PKK 'Oğlun Irak'ta' dedi, 6 kez Irak'a gittim ama göstermediler

Van'da çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, Cumhuriyet Caddesi'ndeki AVM önünde bir araya geldi. Aileler, yürüyüş yaparak, ellerinde Türk bayraklarıyla PKK'yı protesto etti. Güvenlik önlemleri eşliğinde HDP binası önüne gelen kadınlar, ellerinde çocuklarının fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizleri taşıdı. HDP Van binasına kadar slogan atarak, yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Bina önüne gelen aileler, 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP' sloganları attı. Parti binası bahçesinde toplanan HDP'liler de tef, müzik ve zılgıt sesleriyle eylemi engellemeye çalıştı. Geçen hafta 20 ailenin olduğu eyleme, bu hafta 2 aile daha katıldı.

'HİÇBİR GÜÇ SESİMİZİ KISAMAZ'

Kızı Şilan'ın iş yerinden 6 yıl önce yemeğine ilaç katılarak, dağa kaçırıldığını söyleyen Atiye Dayan, "Eylemimiz 5'inci haftaya giriyor. Bu hafta eyleme katılan aile sayısı 22'ye çıktı. İnşallah bunun devamı da gelecek. Çocuklarımız için yürüyüş yapıyoruz. Tek amacımız evlatlarımızı almak. Bu yürüyüşümüz devam edecek, çadır da kuracağız. Evlatlarımızı alana kadar biz buradayız. Hiçbir güç bizim sesimizi kısamaz. HDP'den, PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Evlatlarımızı versinler, biz de HDP önüne geçmeyelim. Ben HDP'nin yolunu bilmiyordum. Çocuğumu kaçırdıktan sonra HDP'nin yolunu bildim" diye konuştu.

'6 KEZ IRAK'A GİTTİM, OĞLUMU GÖSTERMEDİLER'

Eyleme bu hafta katılan Reşit Boşceviz ise oğlu Suat Boşceviz'in 17 yaşındayken, 6 yıl önce teröristlerce kaçırıldığını dile getirerek, "Ben Tendürek Dağı'na gittim. PKK 'Senin oğlun Irak'ta' dedi. 6 kez Irak'a gittim ama oğlumu göstermediler. Oğlumun yaşayıp yaşamadığını da bilmiyorum. Oğlumu Erciş'te kaçırdılar. Kaçırırken haberim yoktu. Oğlumu istiyorum" dedi.

Eyleme Gürpınar ilçesinden katılan Yusuf Erdinç de "18 ay önce Diyarbakır'dan geldim. Orayı bitirdim. Oğlum Mikail Erdinç İstanbul Marmara Üniversitesi'nde okuyordu, benden koparıp götürdüler. Buraya geldim. Ben oğlumu istiyorum" diye konuştu. Bir süre HDP il binasında oturma eylemi yapan anneler, daha sonra dağıldı.
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