1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

17 yaşındaki hamile kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından canice öldürüldü

İzmir'in Konak ilçesinde, birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
 27 Mart 2021 07:34
+Aa- Yazdır
17 yaşındaki hamile kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından canice öldürüldü

Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi 1158 Sokak'ta A.Y. (24) ile birlikte yaşadığı S.Ü. (17) henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y, yanındaki bıçakla S.Ü'yü bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.Ü, hastanede yaşamını yitirdi.

S.Ü'nün 5 aylık hamile olduğu, bebeğin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tokatçılar' örgütü çökertildi
27 Mart 2021 08:26		 20 bin 457 çocuk kurtarıldı
27 Mart 2021 08:13
AK Parti Milletvekili Toprak Ankara'da kaza geçirdi
26 Mart 2021 22:26		 Müdür yardımcısı lojmanda ölü bulundu
26 Mart 2021 19:10
Leke tedavisinde yüzünde yanıklar oluşan kadın güzellik merkezinden şikayetçi oldu
26 Mart 2021 14:51		 Charlie Hebdo'nun Erdoğan'a hakaret olayında 4 kişiye iddianame hazırlandı
26 Mart 2021 14:47
Diyarbakır'da saldırgan 4 kişilik aileyi rehin aldı 3'ünü yaraladı
26 Mart 2021 14:45		 Hamza Dağ: Kokain çeken kişinin iş akdi fesh edildi
26 Mart 2021 14:36
Kokain çektiği görüntüler ortaya çıkan kişi gözaltına alındı
26 Mart 2021 13:52		 Satın almadığı ürünü iade edip parasını aldı
26 Mart 2021 13:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:24 - 'Vatandaş çağrıyı savundu, dövizini bozdurdu'08:13 - 20 bin 457 çocuk kurtarıldı08:00 - Türkiye karşıtı blok umduğunu bulamadı07:45 - Avrupa'nın planı Türkiyesiz Libya07:34 - 17 yaşındaki hamile kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından canice öldürüldü07:30 - Eğitim, hem zorda hem fırsat eşiğinde
07:29 - PKK 'Oğlun Irak'ta' dedi, 6 kez Irak'a gittim ama göstermediler07:20 - Küçük Bağışlardan Büyük Savunma Sanayiine07:08 - Güvenlik soruşturmasına öğretmenler de dahil edilecek06:50 - Adliyede işlem süresi üç dakikaya düştü06:40 - Sinemada LGBT faşizmi06:30 - Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
06:15 - Yenişafak: FETÖ'nün TSK'ya sızma aracı gitti03:39 - Altun'dan, CHP'li Özel'e 'İstanbul Sözleşmesi' cevabı02:46 - İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 41 tutuklama00:57 - Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik00:54 - 27 Mart 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
00:12 - FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonlarda 16 ayda 980 şüpheli tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
27 Mart 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
Güvenlik soruşturmasına öğretmenler de dahil edilecek
Danıştay'dan bölüm başkanı atamalarında aylıklı öğretim üyesi şartı
Yenişafak: FETÖ'nün TSK'ya sızma aracı gitti
17 yaşındaki hamile kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından canice öldürüldü
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 41 tutuklama
Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonlarda 16 ayda 980 şüpheli tutuklandı
Sinemada LGBT faşizmi
Adliyede işlem süresi üç dakikaya düştü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
su zehirlenmesi 1
Bardağın dolu tarafı 1
bilinçaltı 3
Burak Yılmaz 2
kant 1
izotermal 1
sözlüğü sabote etmek 3
şu anda dinlenen şarkı 1
pirina 2
lavanta kolonyası 2
SON İLANLAR
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trabzon Yomra Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Aktu 1 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Çestur Geçici 15 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İstanbul Bimtaş 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam