17 yaşındaki hamile kadın birlikte yaşadığı kişi tarafından canice öldürüldü

PROJE OKULUNDA NORM KADRO FAZLASI DURUMUNA DÜŞEN ÖĞRETMEN HAKKINDA HANGİ İŞLEMLER YAPILIR? Okullarımızda eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi, personel boyutunda atıl kapasite yaratılmaması, var olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan okul ve kurumlara yönlendirilmesi ve verimliliğe dönüştürülmesi için proje okullarında norm kadro fazlası olan öğretmenler dört yıllık görev sürelerinin bitimini beklemeden, norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır, herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların ise görev yerleri, il içinde valiliklerce isteklerine bakılmaksızın belirlenmesi gerekmektedir.