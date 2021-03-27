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'Vatandaş çağrıyı savundu, dövizini bozdurdu'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka döviz çağrısına da değinen Bulut, "Vatandaş çağrıyı savundu, dövizini bozdurdu." dedi
 27 Mart 2021 08:24
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'Vatandaş çağrıyı savundu, dövizini bozdurdu'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"VATANDAŞ DÖVİZ SATMAYA DEVAM EDİYOR"

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle parti kongresinde yapmış olduğu bir çağrı var. Vatandaşların da bu çağrıya vermiş olduğu tepki var. Buna geçmeden önce, bu tip dalgalanlamaların olduğu durumlarda hatırlarsanız vatandaş gerektiği zaman döviz satmaktan çekinmiyor. 7,5 milyar dolarlık bir satış yapıldı. Vatandaş dövizini satmaya devam ediyor.

Piyasalardaki durumda iç satış olduğunu görüyoruz. Net olarak görebiliyoruz. Finans Ofisi Başkanı da söyledi. Sayın Merkez Bankası Başkanı ile görüşerek olağanüstü durum toplantısı yapılmayacağını söylemiştim.

Elinizdeki sistem dışı varlıkları sisteme sokun, varlık barışından yararlanın. Varlık barışı sanılıyor ki yurt dışından getirmek. Hayır. İllaki Almanya'daki varlığınızı getirmeniz gerekmiyor. Eğer bir varlığınız varsa onu getirin. Bu parayı sistem içine sokmak lazım. Varlık barışından yararlanmak lazım. Ve bu sayede paranız işinize yarayacak hale gelecek.

"ÜLKEMİZDE CİDDİ BİR İŞ GÜCÜ POTANSİYELİ VAR"

Uluslararası piyasayı speküle etmek isteyen bir sermaye var. Ben bunu sermayeden saymıyorum. Bunun dışında yurt dışından Türkiye'ye bir talep var. Bakıldığında Türkiye'de mühendis potansiyeli var, iş gücü potansiyeli var. Türkiye'den diğer pazarlara ulaştırmak da çok kolay. Her yer şantiye ve fabrika. Yurt dışı yayınlarda kafalar karışık. Amerika'daki 10 yıllık faizler geriye çekilmeye başladı.

"PİYASALARDAKİ SAKİNLEŞMENİN ARTACAĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ"

Pandemiyle yeni oluşan dünya düzeniyle neyin değerli olacağını bilemeyiz. Bankacılarla toplantı yaptım bankacıların objektif görüşü; MB başkanının fikirlerinin çok doğru olduğu. Dünya genelinde faizler gerileme eğiliminde. Bu noktada Türkiye'nin de işi kolaylaşıyor. Dünyadaki faiz düşüşü kısa vadede Türkiye'nin piyasadaki varlığını kolaylaştırıyor. Piyasalardaki sakinleşmenin artacağını söyleyebiliriz.

"TL'YE GÜVENİN"

Doların tekrar bir iniş çıkış yaşayacak mıyız?

Yaşamamamız lazım. Bürokrasinin azaldığı bir döneme girdik. Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhurbaşkanı kimi takdir ediyorsa o seçiliyor. Fırsat maliyetini değerlendirin, TL'ye güvenin. Varlık Barışı'ndan yararlanın. Yastık altı birikimlerinizi sisteme sokun, hem ülkeye hem size yararı olacaktır.

Basına bakıyorum bir bölümü sürekli spekülasyon yapıyor. Kabine değişikliği diye. Eski parlamenter sistemdeydi. Yeni sistemde çok daha hızlı işleyen sistemler var. Kabine değişikliği kararnameler yazılarak Resmi Gazete'ye gidiyor ve ertesi gün bakanlar görevine başlıyor. Bunlar Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin getirdiği yeni kurallar. Gayet normal her şey yolunda ilerliyor. Görevler gelir geçer.
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