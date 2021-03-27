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Tokatçılar' örgütü çökertildi

Milli Emlak'a ait arazileri sahte tapu ve sözleşmelerle kiralayıp sattıkları öne sürülen 'Tokatçılar' örgütü çökertildi. Örgüt üyelerinin, bilgi ve belge temin etmek için kamu görevlilerine rüşvet verdikleri ortaya çıktı. Örgüt liderleri M.T. ve S.K.'nın bir yıllık banka hesap hareketlerinde 47 milyon lira para giriş-çıkışı tespit edildi.
 27 Mart 2021 08:10
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Tokatçılar' örgütü çökertildi

Yargı, milli emlak, çevre ve şehircilik, maliye ile belediyelerdeki sorunlu dosyalara müdahale eden, bunun karşılığında ise para alıp kamu görevlilerine rüşvet dağıtan suç örgütü belirlendi. Bunun üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, liderliğini M.T.'nin yaptığı "Tokatçılar" adı verilen suç örgütünü takibe aldı.

Yaklaşık 6 aylık teknik-fiziki takipten sonra Ankara, İstanbul, İzmir ve Yozgat'ta belirlenen adreslere operasyon yapıldı.

İŞ İNSANI, AVUKAT, POLİS...

Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre operasyonda örgüt lideri M.T., örgüt yöneticisi S.K., iş insanı A.K. ve N.Ş., avukat B.T.K., polis memuru Z.Ş. ile 11 adliye çalışanının da aralarında bulunduğu 33 kişi yakalandı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından şüphelilerden 12'si geçtiğimiz gün tutuklanırken, 6'sı ev hapsi, 12'si ise yurtdışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik, çok sayıda evrak, tapu belgeleri, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

HERKESİN GÖREVİ FARKLI

Örgütün, yargıdaki dosyalara müdahale ettiği, bilgi sızdırdığı, işlemleri hızlandırdığı belirlendi. Örgüt adına çalışan avukatın dosyaları takip ettiği, adliye çalışanlarının dosyalarla ilgili bilgi sızdırdığı, polis memurunun ise örgüt adına kişilerle ilgili sorgulama yaptığı ortaya çıktı.

Bilgi ve belge temin etmek için kamu görevlilerine rüşvet veren örgütün, yargıdaki dosyalara müdahale karşılığında para aldığı ve rüşvet verdiği anlara ilişkin görüntüler de dosyaya girdi.

47 MİLYONLUK HAREKET

Örgüt lideri M.T.'nin polis takibinden kaçmak için işyerlerine avukatlık, hukuk ve danışmanlık tabelaları astırdığı belirlendi.

Örgüt yöneticisi S.K.'nın da kendisini MİT elemanı olarak tanıttığı, bunu kullanarak başkasına ait bilgi ve belgelere ulaştığı kaydedildi.

Yapılan incelemelerde örgüt liderleri M.T. ve S.K.'nın bir yıllık banka hesap hareketlerinde 47 milyon lira para giriş-çıkışı tespit edildi.
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