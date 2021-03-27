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Kıskançlığa özel harekat

DİYARBAKIR Yenişehir'de dün sabah saatlerinde, Fırat G., bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Ceren A.'nın evine geldi. Evde, Ceren A.'nın sevgilisi Cihan'ı gören Fırat G., üzerindeki tabancayı çıkarıp ateş etmeye başladı. Bu sırada evde bulunan Ceren A.'nın arkadaşları Mesut B.D. ve İlhan Ö. de Fırat G.'ye silahla karşılık verince çatışma çıktı.
 27 Mart 2021 08:31
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Kıskançlığa özel harekat

Ceren A., çatışma olduğu sırada kendini balkona kilitleyip polisten yardım istedi. Evde, alıkonulma olayının olduğu belirlenmesi üzerine polis özel harekat ekipleri operasyon başlattı. Ekipler, Ceren A.'yı balkondan alarak güvenli şekilde dışarı götürürken, çeşitli yerlerinden yaralanan Fırat G., İlhan Ö. ve Cihan Ö. ile olayda yara almayan Mesut B.D.'yi evden çıkardı. Yaralı Fırat G., İlhan Ö. ve Cihan Ö. hastaneye götürülürken, Ceren A. ile Mesut B.D. polis merkezine götürüldü.

'AYRILMAMIZI KABULLENEMEDİ'

Ceren A., polise verdiği ifadede, "Şu an Cihan adlı kişiyle beraberim. Fırat bunu kabullenemiyor ve sürekli olarak beni rahatsız ediyordu. Ayrılmamıza rağmen kıskançlığı devam ediyordu. Kapıyı açtığımda Fırat tabancayı ateşlemeye başladı. Bir anda silahlı çatışma çıktı" dedi.
DHA
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