Kıskançlığa özel harekat
|27 Mart 2021 08:31
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Ceren A., çatışma olduğu sırada kendini balkona kilitleyip polisten yardım istedi. Evde, alıkonulma olayının olduğu belirlenmesi üzerine polis özel harekat ekipleri operasyon başlattı. Ekipler, Ceren A.'yı balkondan alarak güvenli şekilde dışarı götürürken, çeşitli yerlerinden yaralanan Fırat G., İlhan Ö. ve Cihan Ö. ile olayda yara almayan Mesut B.D.'yi evden çıkardı. Yaralı Fırat G., İlhan Ö. ve Cihan Ö. hastaneye götürülürken, Ceren A. ile Mesut B.D. polis merkezine götürüldü.
'AYRILMAMIZI KABULLENEMEDİ'
Ceren A., polise verdiği ifadede, "Şu an Cihan adlı kişiyle beraberim. Fırat bunu kabullenemiyor ve sürekli olarak beni rahatsız ediyordu. Ayrılmamıza rağmen kıskançlığı devam ediyordu. Kapıyı açtığımda Fırat tabancayı ateşlemeye başladı. Bir anda silahlı çatışma çıktı" dedi.
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