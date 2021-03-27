1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Büyük sorunlar çıkaran Güvenlik soruşturması yeniden gündeme sokuluyor

2016 yılındaki FETÖ darbe girişimi sonrasında hayatımıza giren ve kamuya girişlerde şart koşulan güvenlik soruşturması uygulaması, tepkiler üzerine geri çekilmişti ancak bugünlerde yeniden gündem ediliyor.
 27 Mart 2021 08:36
+Aa- Yazdır
Büyük sorunlar çıkaran Güvenlik soruşturması yeniden gündeme sokuluyor

Bilindiği üzere, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrasında, işçi, memur, sözleşmeli personel olmak üzere tüm statülerde "güvenlik soruşturması" yapmış olmak şartı getirilmişti.

Uygulamaya konulan güvenlik soruşturması sonrasında, bazı FETÖ'cülerin kamuya girmesi önlenirken, binlerce aday da hiçbir suçu ve günahı olmamasına rağmen annesinden, babasından, dayısından, okuduğu okuldan, katıldığı herhangi bir dini grubun sohbetinden dolayı, "riskli personel" olarak görülerek kamuya alınmamıştı. Sadece bu nedenden dolayı açılmış binlerce dava bulunuyor.

Anayasa Mahkemesi se, açılan bir dava üzerine, 2019 yılı sonunda, güvenlik soruşturması yapılması öngörülen 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki düzenlemeyi, çerçevesi net bir şekilde belirlenmediği gerekçesiyle iptal etmişti.

AYM'nin iptal kararı sonrasında, 2020 yılı başlarında, ortaya çıkan boşluğu doldurmak üzere, güvenlik bürokrasisi yeni bir kanun taslağı hazırlayıp TBMM'ye sundu ancak hem iktidara yakın hem de muhalefete yakın sivil toplum örgütlerinin tepkileri nedeniyle bu yasa teklifi TBMM gündemine gelemedi.

Ancak bugünlerde yeniden güvenlik soruşturması teklifi gündeme getirilmektedir. Son olarak bugünkü Türkiye Gazetesinde yer alan haberde, eşin anne-babasının güvenlik soruşturmasına dahil edilmemesi için teklifte değişiklik yapılabileceği belirtilmektedir. Ayrıca, İçişleri Bakanlığının, öğretmen alımlarının da güvenlik soruşturmasından geçirilmesi konusunda ısrarcı olduğu belirtilmektedir.

Güvenlik soruşturması raporlarında "dini içerikli sohbet toplantılarına katılmıştır", "Dayısı FETÖ'den ihraç edilmiştir", "....okulunda okumuştur" şeklinde kayıtların bulunduğu ve bu kayıtlara binanen gençlerin umutlarının söndürüldüğü gerçeği ortadayken bu şekilde bir düzenleme yapmak, çok uygun değildir. Konunun güvenlik bürokrasisi dışında siyasetçilerce yeniden ele alınmasında fayda bulunmaktadır.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yıl içinde açılan unvan değişikliği sınavlarında, Temmuz'daki mezuniyetler düşünülmeli
23 Mart 2021 14:09		 Öğretim elemanı atama izinlerinin geç dağıtımı planlamayı aksatıyor!
19 Mart 2021 00:04
Yurt dışı lisansüstü öğrenimin değerlendirilmesi için denklik şart mı?
16 Mart 2021 14:05		 BEDK kararlarına göre MEB unvan değişikliği soru ve cevaplarını açıklamalı
15 Mart 2021 11:02
Memurken yükseköğretim görenler Erasmus kapsamında yurtdışına gidebilir mi?
15 Mart 2021 00:04		 68/B'ye göre derece yükselmesinde yeni derecenin aylığı ne zaman ödenir?
12 Mart 2021 00:04
Mühendis ve veteriner hekimler, HES kodu sorgulamasında görevlendirilebilir mi?
11 Mart 2021 00:06		 ÖSYM, sınav görevli ücretlerindeki değişikliği açıklamalıdır
10 Mart 2021 00:01
MEB, idari izindeki karışıklığı çözmeli!
08 Mart 2021 14:50		 Adalet ve liyakat diyen Antalya BB, 16 aydır mülakatları yapmıyor
05 Mart 2021 10:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:15 - Yılan balığı avcılığı izin belgesiyle yapılacak10:09 - En çok vaka görülen ilde 'Gerekmiyorsa seyahat etmeyin' uyarısı10:01 - Kaçak diş muayenehanesine baskında çok sayıda silah ele geçirildi09:59 - Erciyes'te kar kalınlığı 160 santimetre ölçüldü09:54 - Esra Erol'da akıl almaz olay! 2 elti yufkacıya kaçtı09:47 - Hatay'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
09:38 - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Dünya Tiyatro Günü' mesajı09:29 - Stajeri taciz eden sapık mavi montundan tespit edildi09:08 - Bursa'da kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı08:56 - Kayınvalidesi ve kayınpederini öldürmüştü! Cesetler kokmasın diye bunu yapmış08:53 - Tacize uğrayan CHP'li kadına şok sözler: Kapıyı aç seni öldüreceğiz08:50 - Hangi il kaç Milletvekili çıkaracak? İstanbul'un vekil sayısı düştü
08:38 - Korona yoktur dedi, soruşturma açılınca Türkiye'ye kaçtı08:36 - Büyük sorunlar çıkaran Güvenlik soruşturması yeniden gündeme sokuluyor08:32 - Camiye gitmek için TIR'dan indi, kendisini takip eden kişilerce bıçaklanarak öldürüldü08:31 - Kıskançlığa özel harekat08:30 - AB zirvesinden Türkiye için 5 olumlu, 5 olumsuz mesaj
08:24 - 'Vatandaş çağrıyı savundu, dövizini bozdurdu'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Güvenlik soruşturmasına öğretmenler de dahil edilecek
27 Mart 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
Hangi il kaç Milletvekili çıkaracak? İstanbul'un vekil sayısı düştü
17 yaşındaki hamile kadın canice öldürüldü
Yenişafak: FETÖ'nün TSK'ya sızma aracı gitti
Korona yoktur dedi, soruşturma açılınca Türkiye'ye kaçtı
'Vatandaş çağrıyı savundu, dövizini bozdurdu'
Büyük sorunlar çıkaran Güvenlik soruşturması yeniden gündeme sokuluyor
Danıştay'dan bölüm başkanı atamalarında aylıklı öğretim üyesi şartı
Esra Erol'da akıl almaz olay! 2 elti yufkacıya kaçtı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karadut suyu 2
yenilebilir enerji 3
en çok gitmek istediğimiz ülkeler 1
balık yemeyi değil balık tutmayı öğretmek 5
kağıt fırıldak 1
güzar 1
erol bulut 3
çivava 1
empresyonizm 2
ben söylersem doktrin olur ama siz söylerseniz. 2
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam