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Korona yoktur dedi, soruşturma açılınca Türkiye'ye kaçtı

Almanya'da koronavirüs önlemlerine karşı gösterilerde başı çeken ve halkı kışkırtma suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütülen Attila Hildmann'ın (40) Türkiye'ye kaçtığı iddia edildi.
 27 Mart 2021 08:38
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Korona yoktur dedi, soruşturma açılınca Türkiye'ye kaçtı


Hürriyet'ten Murat Tosun'un haberine göre: Berlin Başsavcılığı, iki gün önce Twitter hesabından hakkında tutuklama emri bulunan Hildmann'ın Türkiye'ye kaçtığını duyurmuştu. Yine sosyal medya üzerinden savcılığa alaycı bir yanıt veren Hildmann, "Sizin için üzgünüm.

Ben sizi takip ediyorum, eğer siz de beni takibe alırsanız sevinirim. Türkiye'den güneşli selamlar. Ne yazık ki siz gelemezsiniz. Ayrıca Almanya'nın sınırları da kapanacakmış" paylaşımında bulundu.

Hildmann başka bir tweet'inde "Almanya özgür oluncaya kadar benim kan bağı vatanım olan Türkiye'de kalacağım. Benim gerçek vatanım ve toprağım" ifadesini kullandı. Türkiye kökenli olan Attila Hildmann, bebekken Alman bir aileye evlatlık verilmişti. Almanya'da 'vegan şef' diye de bilinen Hildmann, salgının yeni dünya düzeni oluşturmak için kurgulanmış bir komplo olduğunu öne sürüyor.
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