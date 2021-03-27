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Hangi il kaç Milletvekili çıkaracak? İstanbul'un vekil sayısı düştü

Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2020 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2020 yılı nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi. İstanbul'un çıkaracağı vekil sayısı 98'ten 97'e düştü.
 27 Mart 2021 08:50
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Hangi il kaç Milletvekili çıkaracak? İstanbul'un vekil sayısı düştü

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısını tespit etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5. maddesinde, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının YSK tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 6 ay içinde tespit edilerek duyurulacağı hükmünün yer aldığı belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2020 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2020 yılı nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayısı hesaplandı.

Buna göre, yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller bir, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölündü. Böylelikle 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı yapıldı.

Geçen yıl yapılan belirlemede, yani 2020 yılında yapılan belirlemede, İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı iki artarak 96'dan 98'e, Antalya'nın çıkaracağı vekil sayısı bir artarak 16'dan 17'ye çıktı. Denizli'nin çıkaracağı milletvekili sayısı 8'den 7'ye, Kırşehir'in çıkaracağı milletvekili sayısı 3'ten 2'ye, Tunceli'nin çıkaracağı milletvekili sayısı 2'den 1'e düşmüştü.

2021 yılı verilerinde ise Mersin'in çıkaracağı milletvekili sayısı 12'den 13'e; Tunceli'nin 1'den 2'ye yükseldi. İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 98'ten 97'e, Bayburt'un 2'den 1'e düştü.

Buna göre, milletvekillerinin illere göre dağılımı şöyle:
Memurlar.Net - Özel

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