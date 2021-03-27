1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Esra Erol'da akıl almaz olay! 2 elti yufkacıya kaçtı

Esra Erol'un programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İsimleri Hamide Duran olan iki elti, eşlerini bırakıp Muammer Ay isimli bir adama açtı. Olay kadınlardan birinin eşinin canlı yayına çıkıp yardım istemesiyle ortaya çıktı.
 27 Mart 2021 09:54
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

ATV ekranlarında yayın yapan Esra Erol'un programında yine ilginç bir olay araştırılmaya başlandı

2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıktı.

2 ELTİ AYNI ADAMA KAÇTI

Eşinin başka bir adama kaçtığını söyleyen Duman,yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi.

ATV ekranlarında yayın yapan Esra Erol'un programında yine ilginç bir olay araştırılmaya başlandı. 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıktı.İKİ ELTİ AYNI ADAMA KAÇTIEşinin başka bir adama kaçtığını söyleyen Duman,yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi.

Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! 'Pazara gidiyoruz' diyen evden çıkan iki elti aynı adama kaçtıEşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu."Eşinin zorla gittiğini öğrenirse barışma şansı verebileceğini söyleyen Mehmet Duman, "Eğer eşim kendi isteğiyle kaçtıysa soyadımı taşımasın artık" dedi.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronayı atlatan Nuri Alço taburcu oldu
26 Mart 2021 16:43		 CHP'li belediyelerden ihale alan Aysever, Cumhuriyet'ten kovuldu
26 Mart 2021 14:58
Prof. Dr. İlber Ortaylı: Cama konuşmaktan bıktım!
26 Mart 2021 12:25		 Buket Aydın ile Emir Sarıgül aşkı bitti! Şok ayrılığın nedeni...
26 Mart 2021 10:32
Oyuncu Luran Ahmeti koronavirüse yenik düştü
26 Mart 2021 09:19		 Mehmet Ali Erbil sosyal medyada linç yedi
25 Mart 2021 09:11
TRT sevilen dizinin fişini çekti
24 Mart 2021 21:50		 Usta sanatçı Suavi koronavirüse yakalandı
24 Mart 2021 20:47
Müzisyen Cem Adrian'ın acı günü
23 Mart 2021 19:37		 Mehmet Ali Erbil'den Türk sağlık sistemine övgü
23 Mart 2021 17:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:15 - Yılan balığı avcılığı izin belgesiyle yapılacak10:09 - En çok vaka görülen ilde 'Gerekmiyorsa seyahat etmeyin' uyarısı10:01 - Kaçak diş muayenehanesine baskında çok sayıda silah ele geçirildi09:59 - Erciyes'te kar kalınlığı 160 santimetre ölçüldü09:54 - Esra Erol'da akıl almaz olay! 2 elti yufkacıya kaçtı09:47 - Hatay'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
09:38 - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Dünya Tiyatro Günü' mesajı09:29 - Stajeri taciz eden sapık mavi montundan tespit edildi09:08 - Bursa'da kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı08:56 - Kayınvalidesi ve kayınpederini öldürmüştü! Cesetler kokmasın diye bunu yapmış08:53 - Tacize uğrayan CHP'li kadına şok sözler: Kapıyı aç seni öldüreceğiz08:50 - Hangi il kaç Milletvekili çıkaracak? İstanbul'un vekil sayısı düştü
08:38 - Korona yoktur dedi, soruşturma açılınca Türkiye'ye kaçtı08:36 - Büyük sorunlar çıkaran Güvenlik soruşturması yeniden gündeme sokuluyor08:32 - Camiye gitmek için TIR'dan indi, kendisini takip eden kişilerce bıçaklanarak öldürüldü08:31 - Kıskançlığa özel harekat08:30 - AB zirvesinden Türkiye için 5 olumlu, 5 olumsuz mesaj
08:24 - 'Vatandaş çağrıyı savundu, dövizini bozdurdu'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Güvenlik soruşturmasına öğretmenler de dahil edilecek
27 Mart 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
Hangi il kaç Milletvekili çıkaracak? İstanbul'un vekil sayısı düştü
17 yaşındaki hamile kadın canice öldürüldü
Korona yoktur dedi, soruşturma açılınca Türkiye'ye kaçtı
'Vatandaş çağrıyı savundu, dövizini bozdurdu'
Yenişafak: FETÖ'nün TSK'ya sızma aracı gitti
Büyük sorunlar çıkaran Güvenlik soruşturması yeniden gündeme sokuluyor
Danıştay'dan bölüm başkanı atamalarında aylıklı öğretim üyesi şartı
Esra Erol'da akıl almaz olay! 2 elti yufkacıya kaçtı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bilinçaltı 3
berat kandili 2
zayıflama ilaçları 4
kına yakmak 1
Baksı 1
Mardin'de Hint filmi çekilecek olması 2
doktor tavsiyelerinin tersini yapmak 2
Şebab 2
aparmak 1
zavadak dayı 1
SON İLANLAR
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trabzon Yomra Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Aktu 1 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Çestur Geçici 15 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İstanbul Bimtaş 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam