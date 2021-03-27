Esra Erol'da akıl almaz olay! 2 elti yufkacıya kaçtı
|27 Mart 2021 09:54
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ATV ekranlarında yayın yapan Esra Erol'un programında yine ilginç bir olay araştırılmaya başlandı
2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıktı.
2 ELTİ AYNI ADAMA KAÇTI
Eşinin başka bir adama kaçtığını söyleyen Duman,yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi.
ATV ekranlarında yayın yapan Esra Erol'un programında yine ilginç bir olay araştırılmaya başlandı. 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıktı.İKİ ELTİ AYNI ADAMA KAÇTIEşinin başka bir adama kaçtığını söyleyen Duman,yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi.
Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! 'Pazara gidiyoruz' diyen evden çıkan iki elti aynı adama kaçtıEşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu."Eşinin zorla gittiğini öğrenirse barışma şansı verebileceğini söyleyen Mehmet Duman, "Eğer eşim kendi isteğiyle kaçtıysa soyadımı taşımasın artık" dedi.
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