Bursa'da kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
|27 Mart 2021 09:08
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Alınan bilgiye göre, İzmir-Bursa kara yolunda, İzmir'den Bursa istikametine giden Bilal Albaş (28) idaresindeki 16 ACS 039 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette giden E.B. (37) yönetimindeki 16 AN 527 plakalı süt toplama kamyonuna Balkan Mahallesi civarında arkadan çarptı.
Kazada sürücü Albaş ile Pınar İ. (30) ve Mehmet Akif K. (36) araçta sıkıştı.
Kamyon şoförünün itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmasının ardından olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan yaralıları çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.
Kazada, Albaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılırken ağır yaralanan Pınar İ. ile Mehmet Akif K. sağlık ekiplerince Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine götürüldü.
Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Albaş'ın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kamyon şoförü E.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kullanılamaz hale gelen hafif ticari aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
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