Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Dünya Tiyatro Günü' mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Tiyatro Günü'nü kutlayarak, sanatın hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiği, perdelerin daima açık olduğu sağlıklı günlerin gelmesi temennisinde bulundu.

Bakan Ersoy, Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tiyatronun insana kattıklarına işaret etti.

"Tiyatro perdesi başka hayatlara, başka zamanlara, durum ve duygulara açılır. Bizi bizden uzaklaştırıp zihnimizin de ruhumuzun da soluklanmasını, dinlenmesini; yeknesak düşünce ve duygulardan farklı ve değişken olanlara, bilinmeyenlere odaklanmamızı sağlar." değerlendirmesinde bulunan Ersoy, geride bırakılan 2020 yılı ve hala mücadele edilen Kovid-19 salgınının buna ne kadar ihtiyaç olduğunu net ve güçlü bir şekilde gösterdiğini vurguladı.

Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

"Sanat boş vakitlerin değerlendirileceği bir ayrıntı değil, özellikle zaman ayrılması gereken yaşamın ana bir başlığıdır. Dünya Tiyatro Günü'nü bu bilincin daha da yaygınlaşarak sanatın hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiği ve perdelerin daima açık olduğu sağlıklı günlerin temennisiyle kutluyor; geçmişten bugüne Türk tiyatrosunu var eden, sahnenin tozunda iz bırakan bütün sanatçılarımıza ve tiyatro emekçilerimize şükranlarımı sunuyorum."