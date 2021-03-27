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Erciyes'te kar kalınlığı 160 santimetre ölçüldü

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te etkili olan yağışın ardından 2 bin 200 rakımlı Tekir bölgesindeki pistlerde kar kalınlığı 160 santimetreye ulaştı
 27 Mart 2021 09:59
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Erciyes'te kar kalınlığı 160 santimetre ölçüldü

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te etkili olan yağışın ardından 2 bin 200 rakımlı Tekir bölgesindeki pistlerde kar kalınlığı 160 santimetreye ulaştı.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, iki gündür aralıklarla devam eden yağış sonrası yüksek kesimlerde de kar kalınlığı 2 metreyi geçti.

Yoğun kar nedeniyle pistlerin kapanmaması için kar ezme aracı çalışma yaptı.

Kent merkezinde de kar aralıklarla etkili oluyor.
Anadolu Ajansı
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