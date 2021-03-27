Kaçak diş muayenehanesine baskında çok sayıda silah ele geçirildi
|27 Mart 2021 10:01
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Mart Perşembe günü Kartal Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir adreste yasadışı silah ticareti ve silah imalatı yapıldığı yine aynı adresin kaçak diş muayenehanesi olarak kullanıldığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, aynı gün saat 16.00 sıralarında, baskın düzenledi.
Adreste yapılan aramalarda, diş muayene masası, ekipman ve muayenede kullanılan ilaçların yanı sıra, 5 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 43 farklı çaplarda fişek, 58 icra yayı, 7 icra mili, 3 namlu, 3 tabanca sürgüsü, silah tamirinde kullanıldığı değerlendirilen 2 makine, namlu açmak için kullanıldığı değerlendirilen dikey matkap ele geçirildi. Kaçak muayenehanede bulunan V.B.Y. (38) ve M.Ö. T. (45) isimli kişiler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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