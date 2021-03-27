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Kaçak diş muayenehanesine baskında çok sayıda silah ele geçirildi

Kartal'da yasadışı silah ticareti yapılan ve kaçak olarak işletilen diş muayenehanesine baskın düzenledi. Muayenehanede yapılan aramalarda, tıbbi malzemeler ile ilaçlar ele geçirilirken, saklanan 12 adet silah, çok sayıda fişek ve silah tamiratında kullanılan malzemeler de bulundu. Kaçak muayenehaneye baskın anı kameraya yansıdı
 27 Mart 2021 10:01
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Kaçak diş muayenehanesine baskında çok sayıda silah ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Mart Perşembe günü Kartal Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir adreste yasadışı silah ticareti ve silah imalatı yapıldığı yine aynı adresin kaçak diş muayenehanesi olarak kullanıldığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, aynı gün saat 16.00 sıralarında, baskın düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda, diş muayene masası, ekipman ve muayenede kullanılan ilaçların yanı sıra, 5 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 43 farklı çaplarda fişek, 58 icra yayı, 7 icra mili, 3 namlu, 3 tabanca sürgüsü, silah tamirinde kullanıldığı değerlendirilen 2 makine, namlu açmak için kullanıldığı değerlendirilen dikey matkap ele geçirildi. Kaçak muayenehanede bulunan V.B.Y. (38) ve M.Ö. T. (45) isimli kişiler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA
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