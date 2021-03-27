Yılan balığı avcılığı izin belgesiyle yapılacak
|27 Mart 2021 10:15
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Tarım ve Orman Bakanlığının, Yılan Balığı (Anguilla anguilla) İhracat Kotasının Kullandırılması ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, yılan balığının yıllık ihracat kota miktarı, TÜBİTAK ve CITES Yönetim Mercii olan Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon marifetiyle belirlenecek.
Yılan balığı avcılığı, Bakanlığa bağlı il veya ilçe müdürlüklerinden "izin belgesi" alan balıkçı gemilerince gerçekleştirilecek. Stok tespiti yaptırılan yılan balıkları, söz konusu kurumlardan izin alınmadan kullanılamayacak, satılamayacak, nakledilemeyecek, ihraç edilemeyecek.
Yılan balığı ihracatı yapacaklar, CITES belgesi talep etmek için https://citesbasvuru.tarimorman.gov.tr/ internet adresinden Bakanlığa başvuracak.
Tebliğ, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
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