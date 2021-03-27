Doğu'da 4 ilde 569 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı
|27 Mart 2021 10:42
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Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar ve tipi dolayısıyla 99 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, kapalı mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
- Bitlis
Bitlis'te etkisini sürdüren kar ve tipi, il merkezi ve ilçelerde 275 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, köy yollarının açılması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.
Kentte vatandaşlar, araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Karayolları ve belediye ekipleri de cadde ile sokaklarda kar temizliği yaptı.
- Muş
Muş'ta ise iki gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 159 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmak için yoğun çalışma yürüttüğünü anlattı.
Beyaza bürünen kentte, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.
- Hakkari
Hakkari'de de dünden bu yana aralıklarla etkili olan ve kenti beyaza bürüyen kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 8 köy ve 28 mezra yolunu açmak için çalışma başlattı.
Belediye ekipleri de kent merkezinde kar küreme çalışması yürüttü.
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