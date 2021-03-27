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Yapılandırmanın bozulmaması için 2. taksitin 31 Mart'a kadar ödenmesi gerekiyor

Yapılandırmanın ilk taksitinin süresinde ödenmesi şartıyla, kalan borcun tamamının söz konusu tarihe kadar ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve Yİ-ÜFE oranı esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim yapılacak- Peşin ödeme seçeneğini tercih ettiği halde bu borçlarını zamanında ödemeyen ya da eksik ödeyen mükelleflere de yapılandırma hakları bozulmadan borçlarını gecikme zammıyla 31 Mart'a kadar ödemeleri için imkan tanınıyor
 27 Mart 2021 11:37
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Yapılandırmanın bozulmaması için 2. taksitin 31 Mart'a kadar ödenmesi gerekiyor

- Kamuya olan vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmeleri için 2. taksit tutarlarını 31 Mart'a kadar ödemeleri önem taşıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamındaki yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 1 Şubat'ta, yapılandırılan borçların 1. taksit ödemesi ile peşin ödenmesi için tanınan süre de 1 Mart'ta dolmuştu.

Taksitli ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşların da 2. taksit ödemelerini 31 Mart'a kadar ödemeleri gerekiyor. Söz konusu taksitin zamanında ödenmesi, yapılandırmanın bozulmaması açısından önem taşıyor.

Kanunda, yapılandırma düzenlemesinden yararlanılmaya devam edilmesi için ilk 2 taksitin süresinde ve tam olarak yatırılması şartı bulunuyor.

Bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde de kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.

- Borcun tamamını 31 Mart'a kadar ödeyene peşin ödeme avantajı sağlanacak

Taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek yapılandırılan borca ilişkin ilk taksitin süresinde ve tam ödenmiş olması şartıyla, kalan taksitlerin tamamının 2. taksit ödeme süresi içinde yani 31 Mart'a kadar ödenmesi halinde, peşin ödeme avantajlarından yararlanılabilecek. Buna göre, bu tutarlara katsayı uygulanmayacak, Yİ-ÜFE tutarı üzerinden hesaplanan tutara yüzde 50, idari para cezalarının aslına yüzde 12,5 indirim yapılacak.

Ayrıca mükelleflere, peşin ödeme seçeneğini tercih ettikleri halde, borçlarını süresinde ödememeleri veya eksik ödenmeleri durumunda da ikinci bir imkan sağlanıyor. Buna göre, mükelleflerin, borçlarını peşin ödeme tutarı ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile en geç ilk taksiti izleyen ay sonuna yani 31 Mart'a kadar ödemesi durumunda, yapılandırma hakkı devam edecek.

Yapılandırılan borçları için taksitlendirme seçeneğini tercih edenler, 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme yapabilecek. Buna göre, alan taksitler takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecek. Taksitle ödeme durumunda yapılandırılmış borçlar, belirlenen katsayılar oranında artırılarak tahsil edilecek.

Başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitte ödeme yapılması da mümkün olacak. Bu durumda ödenecek tutar, ilgili katsayıya göre düzeltilecek.

- Borçlar uzaktan ya da vergi dairesinden ödenebiliyor

Yapılandırılan borçların, borçlunun tercihlerine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla ödenmesi imkanı bulunuyor. Ayrıca borçlar, banka hesabından havale ile yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla veya PTT şubelerinden ödenebilecek.

Söz konusu borçlar, borçlunun tercihlerine göre, İnteraktif Vergi Dairesi'nden, Gelir İdaresi Başkanlığının mobil uygulamasından, "www.gib.gov.tr" adresindeki "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümünden 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödenebilecek.

Borçlar, vergi tahsiline yetkili bankalar ile vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ya da PTT şubelerinden de yatırılabilecek.

GİB, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci nedeniyle ödemelerin internet sitesi üzerinden yapılmasını öneriyor ancak internet üzerinden yapılacak ödemelerde, herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "www.gib.gov.tr" adresi yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.

Anadolu Ajansı
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