Adana'da terör örgütü PKK operasyonunda 15 zanlı yakalandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
|27 Mart 2021 11:44
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Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın yasa dışı sokak eylemlerine katıldığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis, hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 15 zanlı emniyete götürüldü.
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