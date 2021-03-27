1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik etti

"Bu mübarek gece vesilesiyle milletimizin her türlü dert, sıkıntı, musibet ve hastalıklardan beri olmasını diliyorum"
 27 Mart 2021 11:48
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik etti.

Erbaş, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladığı mesajında, bu gecenin rahmet mevsimi üç ayların bereketli zamanlarından Berat gecesinin ihya edileceğini belirterek, Berat'ın, kurtuluş müjdesi olduğunu ifade etti.

Erbaş, mesajında şunları kaydetti:

"Kulluk bilinciyle hata ve günahları terk ederek Allah'ın lütfuyla affa mazhar olmaktır. Zihni ve gönlü kirleten, hayatı anlam ve amacından uzaklaştıran her şeyden yüce Allah'a sığınmaktır. O'nun rızasına uygun olmayan tüm arzu ve davranışlardan uzak olmaktır. Hayatı, her şeyi bilen, gören, işiten kudret sahibi yüce Allah'ın varlığının idraki ve O'na karşı sorumluluk bilinciyle yaşamaktır."

Ramazan ayının habercisi olan Berat gecesinin sorumlulukları hatırlattığını belirten Erbaş, "Bencillik, kibir, haset, tamahkarlık gibi duyguların hayatı çepeçevre kuşattığı, insani değerlerin ve ahlaki erdemlerin örselendiği bir çağda arınmanın yüceliğine işaret eder. İnsanı, esaretten asalet ve özgürlüğe, cehaletten bilgi, hikmet ve irfana kavuşturan hakikatlerle tanışmaya davet eder." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu geceyi vesile kılarak, hayatımızı bizi yüceltecek ve yükseltecek olan salih amellerle güzelleştirelim. Zira salih amel bilinci bizi her türlü kötü duygu ve düşüncelerden koruyan güçlü bir kalkandır." ifadesini kullanan Erbaş, şöyle devam etti:

"Yüce Rabb'imizin af ve mağfiret gecesi olan bu geceyi samimi tövbelerimizle günahlarımızdan arınacağımız, dualarımızla umudumuzu yeşerteceğimiz bir kurtuluş ve diriliş gecesi yapalım. Sevgili Peygamberimizin bizlere öğrettiği, 'Allah'ım azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum' duası ile Rabb'imizden af ve mağfiret niyaz edelim. Yüce dinimiz İslam'ın hayat veren ilkelerinin rehberliğinde, marufu, saygıyı, sağduyuyu merkeze alan kuşatıcı bir yaklaşımla daha güzel bir hayatın ve dünyanın inşası için hep beraber gayret edelim.

Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bu mübarek gece vesilesiyle, milletimizin her türlü dert, sıkıntı, musibet ve hastalıklardan beri olmasını diliyor, Ramazan ayına, günah yüklerimizden arınmış olarak girebilmeyi, hesap gününde kurtuluş beratını alanlardan olmayı Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde uzaktan eğitim kararı
27 Mart 2021 10:40		 En çok vaka görülen ilde 'Gerekmiyorsa seyahat etmeyin' uyarısı
27 Mart 2021 10:09
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Dünya Tiyatro Günü' mesajı
27 Mart 2021 09:38		 Adliyede işlem süresi üç dakikaya düştü
27 Mart 2021 06:50
Düşük riskli kategorideki Mardin'de zorunlu HES kodu tedbiri
26 Mart 2021 22:56		 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 'Kadına Değer' diye bir platform oluşturuyoruz
26 Mart 2021 20:03
Bu ilçede 124 okulun 102'sinde yüz yüze eğitime ara verildi
26 Mart 2021 19:40		 Yerli aşı değerlendirme toplantısı'ndan yeni karar
26 Mart 2021 18:43
'Nevruz kutlaması sonrası askerler köy bastı' iddialarına yalanlama
26 Mart 2021 18:08		 Vaka artışında beşinci olan ilde yeni karar: Paket servis harici yasak
26 Mart 2021 17:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:30 - İşitme engelli çiftin nikah akdi, çevirmen eşliğinde gerçekleştirildi12:15 - 'Ramazan öncesi SYDF'ye 183,2 milyon lira kaynak aktarıldı'11:49 - Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 25 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor11:48 - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik etti11:48 - FETÖ'nün ön mülakatı, askeri lise sınav mülakatının aynısı olmuş11:45 - Yüksek yargı eski üyeleri Kılıç ve Demir'in FETÖ hapis cezaları onandı
11:44 - Adana'da terör örgütü PKK operasyonunda 15 zanlı yakalandı11:43 - Yargıtay, futbolcuyu dolandıran sanık hakkındaki beraat kararını bozdu11:42 - Balık havuzlarından çıkan suyun verimliliği yüzde 30 artırdığı belirlendi11:37 - Yapılandırmanın bozulmaması için 2. taksitin 31 Mart'a kadar ödenmesi gerekiyor11:29 - Türk-İş, kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesini istedi11:21 - 85 yaşındaki Altan dedenin vosvos aşkı
11:10 - Malatya'da tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti10:53 - İSG hizmeti veren öğretmenin ek ödemesi KDK tavsiyesiyle çözüldü10:52 - Deniz trafiği Süveyş'te kabusu yaşıyor10:45 - 'Tokatçılar' yakalandı: Kamu görevlilerine rüşvet verdikleri ortaya çıktı10:42 - Doğu'da 4 ilde 569 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı
10:40 - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde uzaktan eğitim kararı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Güvenlik soruşturmasına öğretmenler de dahil edilecek
27 Mart 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
Hangi il kaç Milletvekili çıkaracak? İstanbul'un vekil sayısı düştü
17 yaşındaki hamile kadın canice öldürüldü
Korona yoktur dedi, soruşturma açılınca Türkiye'ye kaçtı
Büyük sorunlar çıkaran Güvenlik soruşturması yeniden gündeme sokuluyor
'Vatandaş çağrıyı savundu, dövizini bozdurdu'
Yenişafak: FETÖ'nün TSK'ya sızma aracı gitti
Esra Erol'da akıl almaz olay! 2 elti yufkacıya kaçtı
Danıştay'dan bölüm başkanı atamalarında aylıklı öğretim üyesi şartı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
füzyon 1
bahar 1
mala bağlamak 1
şu anda dinlenen şarkı 1
lingo lingo şişeler 2
gilaburu 2
whatsapp durum kontrolü 2
yenilebilir enerji 3
Teknik resim 5
yoğurt 2
SON İLANLAR
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trabzon Yomra Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Aktu 1 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Çestur Geçici 15 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İstanbul Bimtaş 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam