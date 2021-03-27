Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 25 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 25 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.
|27 Mart 2021 11:49
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İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 3 gündür etkisini sürdüren kar yaşamı olumsuz etkiledi.
Olumsuz hava koşulları dolayısıyla kent genelinde 25 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.
Kapanan yolların açılması için ekipler dozer, kepçe ve kar küreme araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Karlıova ilçesinde de karla mücadele çalışmaları sürerken, tipi nedeniyle sürücüler Karlıova-Erzurum yolunda ilerlemekte zorluk çekti.
Kent merkezinde ise gece saatlerinde etkili olan kar, sabah yerini güneşli havaya bıraktı.
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