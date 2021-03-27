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'Ramazan öncesi SYDF'ye 183,2 milyon lira kaynak aktarıldı'

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Ramazan öncesinde ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 183,2 milyon lira kaynak aktarıldı."
 27 Mart 2021 12:15
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'Ramazan öncesi SYDF'ye 183,2 milyon lira kaynak aktarıldı'

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Ramazan öncesinde ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 183,2 milyon lira kaynak aktarıldı."

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