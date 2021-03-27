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Diyarbakır'da dev yatırımla 96 okul yapılması planlanıyor

Vali Münir Karaloğlu:- "Eğitim problemini çözmedikten sonra diğer problemleri çözemeyiz. Geleceğimiz ve çocuklarımız için çalışıyoruz, çalışacağız"
 27 Mart 2021 12:35
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Diyarbakır'da dev yatırımla 96 okul yapılması planlanıyor

Diyarbakır'da 930 milyon liralık yatırımla 96 okul, 30 lojman, 5 atölye, 2 pansiyon, 2 spor salonu ve 2 öğretmenevi yapılması planlanıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında, Valilik Hevsel Salonunda tüm paydaşların katılımıyla "Milli Eğitim Yatırımları Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Eğitim yatırımlarının yöneleceği alanlar ve ihtiyaçların genel olarak değerlendirildiği toplantıda Karaloğlu, planlanan 1572 derslik ve 107 yatırım alanıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Yatırımlarla ilgili arsa temini ve imar düzenlemelerinin ele alındığı toplantıda, ilçelerde eğitim tesislerine dönük yatırım yapılabilecek ve eğitime tahsis edilebilecek arsalar ile eğitim yapılarının düzenlenmesi, onarılması varsa problemlerinin çözülmesi konusunda istişarelerde bulunuldu.

Vali Karaloğlu, eğitime yapılan yatırımı geleceğe yapılan yatırım olarak gördüğünü ve her şeyden öte tuttuğunu belirterek, yatırımların bugüne kadar Diyarbakır'da eğitimde yapılacak en büyük yatırım olduğunu vurguladı.

Eğitimde gelecek planlamalarına yönelik çok önemli bir adım atıldığını, yatırımlarla eğitimin kalitesinin yükseleceğini kaydeden Karaloğlu, "Eğitim problemini çözmedikten sonra diğer problemleri çözemeyiz. Geleceğimiz ve çocuklarımız için çalışıyoruz, çalışacağız." ifadesini kullandı.

Karaloğlu, projelerle ilgili çalışmaların kontrollerinin eksiksiz ve paydaş kurumlarca koordineli bir şekilde sağlanması yönünde de talimatta bulundu.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Bağlar Kaymakamı Yavuz Güner, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ayhan Kardan, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, Milli Emlak Müdürü Cenap Çatal ve ilgililer katıldı.

Bu yılın bütçesiyle Valilik, TOKİ, Avrupa Birliği projeleri ve hayırseverlerin desteğiyle Diyarbakır merkez ve ilçelerinde 1572 derslikli 96 okul, 30 lojman, 5 atölye, 2 pansiyon, 2 spor salonu ve 2 öğretmenevi yapılması planlanıyor ve yatırımların 2022 yılının eylül ayına yetiştirilmesi hedefleniyor.
Anadolu Ajansı
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