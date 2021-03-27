Üç ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
|27 Mart 2021 12:49
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ARDAHAN
Göle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Kuytuca köyünde, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verdi.
Kararın ardından jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
KARAMAN
Karaman'ın Başyayla ilçesinde bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Başyayla Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla, Büyükkarapınar köyünün 10 gün süreyle karantina altına alındığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada kararlara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağı hatırlatıldı.
Karar üzerine jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
ADANA
Adana'nın Feke ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Feke Kaymakamı Vahit Yılmaz, AA muhabirine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Gürümze Mahallesi'nin karantinaya alınmasına, mahalleye giriş ve çıkışların sınırlandırılmasına karar verdiğini söyledi.
Yılmaz, karantinanın 6 Nisan'a kadar süreceğini bildirdi.
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