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Zabıta, kara yolunda gördüğü Türk bayrağını yerde bırakmadı

Yalova'da zabıta memuru Faruk Dağaşan'ın otomobiliyle seyir halindeyken yol ortasında gördüğü Türk bayrağını yerden alıp otomobiline koyduğu görüntüler beğeni topladı.
 27 Mart 2021 12:56
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Yalova'nın Subaşı beldesinde zabıta memuru olarak görev yapan Dağaşan, sabah saatlerinde otomobiliyle Yalova istikametine gittiği sırada Yalova-İzmit kara yolu üzerindeki Tavşanlı Kavşağı'nda, yerde bir Türk bayrağı olduğunu gördü.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Dağaşan, otomobilini yol kenarına çektikten sonra akan trafikte hızla yerdeki Türk bayrağını alarak yoluna devam etti.

Dağaşan, "Yalova-Tavşanlı ışıklı kavşaktan aracımla geçerken yerde Türk bayrağımızı gördükten sonra hemen trafiği riske atmamak için aracımı emniyet şeridine aldım. Sonra yol üzerindeki bayrağımızı aldım. Her Türk vatandaşının yapacağı bir şeydi. Kendim Kars Sarıkamışlıyım binlerce şehit verdiğimiz topraklarda büyüdüm, bayrağımızı orada yol ortasında bırakmadığım için gururluyum." dedi.
Anadolu Ajansı
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