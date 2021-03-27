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D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımın sağlandığı D-655 Karayolu'nda heyelan nedeniyle çökme oldu, yol çift yönlü trafiğe kapatıldı. Alternatif yol için çalışma başlatıldı. Yolun Düzce istikametinde 85 metrelik bölümün çöktüğü alan drone'la da görüntülendi
 27 Mart 2021 13:20
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Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D-655 Karayolu Çiçekpınar mevkiinde dün akşam heyelan meydana geldi. Yolun Düzce istikametinde 85 metrelik bir bölüm çöktü.

Heyelan nedeniyle karayolu, çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Jandarma ekipleri Şifalı Su mevkii ile Akçakoca Sapak mevkiinde yolu kesere araçların geçişine izin vermedi.

HASARIN BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Yolda oluşan hasarın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden gönderilen teknik heyet, 85 metrelik bir bölümde tamamen çöken yolda inceleme yapıyor.

Ekipler, bağlantının sağlanması için alternatif yol oluşturmak için çalışmalara başladı.

Bu arada çökmenin yaşandığı bölüm, drone ile de görüntülendi.

Anadolu Ajansı
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