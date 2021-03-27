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Karaman'da kaybolan genç kurtarıldı

Karaman'da yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldığı bölgede kaybolan 26 yaşındaki Ege Kabalak 3 gün sonra kurtarıldı
 27 Mart 2021 14:12
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Karaman'da 3 gün önce yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle arkadaşlarıyla yolda mahsur kalınca yardım çağırmak için araçtan ayrılarak kaybolan genç kurtarıldı.

Aracından ayrıldıktan sonra haber alınamayan Ege Kabalak'ın (26) cep telefonu sinyalinin tespiti için bölgeye GSM operatörünce mobil baz istasyonu kuruldu.

Ayrancı ilçesinin yüksek rakımlı dağlık bölgesinde, sert iklim şartlarında gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde Kabalak'ın cep telefonu sinyaline ulaşıldı.

Arkadaşlarıyla araçlarının kara saplandığı Karaman-Erdemli kara yolundan yaklaşık 40 kilometre mesafede olduğu tespit edilen Kabalak ile ekipler, telefonda görüştü.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kabalak için helikopter talep edildi.

Hava koşulları nedeniyle helikopterin inemediği yere kara yoluyla ulaşan AFAD ekipleri gence ulaştı.

Sağlıklı olduğu öğrenilen genç, Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki Entegre Devlet Hastanesine götürüldü.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Karaman'dan Mersin'e giden Furkan Keleş (23), Rabia Bingöl (19) ve Ege Kabalak (26), 24 Mart'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle arazi aracıyla Karaman-Erdemli kara yolunda mahsur kalmıştı. Rabia Bingöl araçta kalırken, yardım istemek için araçtan ayrılan Furkan Keleş ve Ege Kabalak kaybolmuş, aramalar sonucunda Keleş bulunmuştu.

Bölgede çalışan ekipler, gece hava şartlarının kötüleşmesi ve karanlık nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara vermişti. Çalışmalara çevre illerden AFAD ve jandarma ekipleri ile Çat köyü sakinleri de katılmıştı.
Anadolu Ajansı
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