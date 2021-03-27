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Giresun'da kadın cesedi bulundu
Giresun'un Bulancak ilçesinde sahil kesiminde kadın cesedi bulundu.
|27 Mart 2021 14:47
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Alınan bilgiye göre, ilçenin Sanayi Mahallesi sahil kesiminde menfez içerisinde ceset olduğunu fark eden vatandaşlar polise haber verdi.
Bölgede yapılan incelemenin ardından kadın cesedi bulunduğu yerden çıkartılarak Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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