Yürekleri ısıtan görüntü: Anne kedi yavrularını doktora getirdi
İzmir Karabağlar'da anne şefkatini gözler önüne seren ve görenleri duygulandıran görüntüler yaşandı.
|27 Mart 2021 14:48
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