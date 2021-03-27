Vaka sayısı 30 bini geçti
Sağlık Bakanlığı 27 Mart 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
|27 Mart 2021 19:01
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Sağlık Bakanlığı 27 Mart 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 146 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 1.886 oldu, 18 bin 892 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 939 bin 929'e yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 1.281 olarak açıklandı.
Test sayısı 37 milyon 657 bin 127'ye ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 179 bin 115, vefat sayısı 30 bin 923, ağır hasta sayısı 1.886 oldu.
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