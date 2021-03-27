Bahçeli'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde camiye yönelik saldırıya tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde camiye yönelik saldırıya ilişkin "1821 Mora ayaklanmasının 200. yıldönümü münasebetiyle Türklere ölüm sloganları atanlar, cami duvarlarına mavi boyayla haç resmi çizenler alçaktır, korkaktır, günahkardır." değerlendirmesini yaptı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bahçeli, ramazanın müjdecisi, manevi kurtuluşun gecesi, günahlardan arınmanın müstesna bir vetiresi olan Berat Kandili'nin idrak edildiğini hatırlattı.

Bahçeli, ihsanın bol, ilahi mükafatın çok olduğu Berat Kandili'nin ahlaki, İslami ve insani sorumlulukları perçinlemesi temennisinde bulunarak, "İnsanlığın karamsarlık limanına demirlediği, kötülüğün kol gezdiği, yalan ve riyanın cirit attığı, hıyanet ve huşunetin genişleyip yaygınlaştığı bugünlerde, vicdanımızın sesini dinlemeye, kendimize dönüp akıl ile gönül arasındaki bağı güçlendirmeye ihtiyaç vardır." ifadelerini kullandı.

Mesajında, "Kibir, hırs, husumet, tamah, ihtiras, kıskançlık, bencillik, cahillik, iki ucu keskin bıçak olan tahammülsüzlük insan hayatını zindana çeviren, sevgi ve hürmeti zedeleyen, hoşgörü ve merhameti örseleyen menfi haller olarak giderek çapını ve çeperini genişletmektedir." ifadesine yer veren Bahçeli şöyle devam etti:

"Bizi biz yapan yüce hasletlere sarılmadıktan, bizi insan yapan yüksek değerleri benimsemedikten, birbirimizi anlayıp dinlemedikten sonra manevi duruluğa, huzur ve sükunete ulaşmak çok zordur. Zaman nehrinin hızlı akışı esnasında sabırla durum muhasebesi yapmak zorunluluktur. Berat Kandili'nin kalbimizi nurlandırmasını, insanlığın etrafını kuşatan kirlilikten, tesiri altına girilen karanlık türbülanstan çıkış için bir milat olmasını temenni ediyorum."

Bahçeli, fitnenin yerine fazilet, gıybetin yerine de muhabbetin yerleştirilmesinin temel görev olmasını istedi.

Esir bir vicdanla değil, hür bir iradeyle çatık kaşlarla sıkılı yumruklarla değil; barışma ve kucaklaşma hissiyatının öne geçmesiyle hayatın daha da güzelleşeceğine yönelik inancını vurgulayan Bahçeli, "Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Berat Gecesi'ni kutluyorum. Bu muazzez gece hatırına, musallat olan her türlü dert, sorun, felaket ve hastalıklardan kurtulmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Manevi kurtuluşun beratına milletçe nail olabilmeyi ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

- Cami saldırısına tepki

Bahçeli açıklamasında ayrıca Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limasol kentindeki bir camiye yönelik nefret dolu saldırıları lanetlediğini belirterek, "1821 Mora ayaklanmasının 200. yıldönümü münasebetiyle Türklere ölüm sloganları atanlar, cami duvarlarına mavi boyayla haç resmi çizenler alçaktır, korkaktır, günahkardır." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli şunları kaydetti:

"Mora ayaklanması, Türk milletinin geçmişine damga vuran kanlı ve kahredici facialardan birisidir. Ve bu ayaklanmada gerçek manada bir soykırım yaşanmıştır. 40 bine yakın Müslüman Türk katledilmiştir. Ne ibretliktir ki beşeriyet bu toplu katliama karşı hala suskundur. Müslüman Türk'ün kanından beslenen canilerin torunlarına tavsiyem, sabrımızı taşırmamaları, tahrik ve tacizlerinden derhal vazgeçmeleridir. Çünkü Mora ayaklanmasının rövanş sayfası henüz görülmemiş, bu hesap henüz kapanmamıştır."

Mora ayaklanmasında şehit edilen, şiddet ve dehşet tüneline sokularak hayatlarını kaybeden Müslüman Türkleri Allah'tan rahmet dileyerek saygı ve şükranla andığını belirten Bahçeli, "Kanımız hala yerdedir, günü geldiğinde bedeli muhasım odaklara elbette ödettirilecektir." ifadesine yer verdi.