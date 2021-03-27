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Okan Bayülgen: Bill Gates'in aşısını olmayacağım

Kendisine aşıyla ilgili yönlendirilen soruyu yanıtlayan Okan Bayülgen, Bill Gates, Mark Zuckerberg gibi isimlerin aşı çalışmasından rahatsızlık duyduğunu belirterek Türk aşısı olacağını söyledi.
 27 Mart 2021 15:19
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Okan Bayülgen: Bill Gates'in aşısını olmayacağım

Katıldığı televizyon programında aşıyla ilgili fikirlerini açıklayan Okan Bayülgen, Türk aşısı kullanacağını söyledi.

Programda Okan Bayülgen'in aşı ile ilgili açıklamaları dikkat çekti.

Aşı olacağını söyleyen Bayülgen, Türkiye'de üretilen aşıyı olacağının altını çizmesinin ardından Bill Gates ve Mark Zuckerberg gibi isimlerin aşı çalışmalarında aktif olmasını da eleştirdi.

PANDEMİ SONRASI BÜYÜK ÇIKAR ELDE EDECEKLERİNİ SÖYLEDİ

Bill Gates ile ilgili 'Dünya Sağlık Bakanı' ifadelerini kullanarak eleştiride bulunan Bayülgen, bu isimlerin pandemi sonrası en büyük çıkarı elde edecek kişiler olduğunu söyledi.

OKAN BAYÜLGEN'DEN BİLL GATES'İN AŞI ÇALIŞMALARINA DAHİL OLMASINA ELEŞTİRİ

Bayülgen, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Tabi ki aşı olacağım ama bizim ülkemizdeki aşıyı olacağım. Bill Gates'in aşısını olmayacağım, Çinlinin aşısını olmayacağım. Bizim aşımızı olacağım, bizim aşımız çünkü...

Bill Gates'e güvenmiyorum. Ben bir otorite değilim, senle laflarken söylüyorum. Bill Gates çok iyi bir insan(!) milyonlarca dolar yatırım yapmışın, ardından Almanya'daki aşı çıktı. Bill Gates o aşıyı olsa da olmam.

Bill Gates'e de Microsoft falan demiyorum. Bill Gates, Dünya Sağlık Bakanı. Dünya Sağlık Örgütü falan demiyorum. Bill Gates Dünya Sağlık Bakanı...

Dünyada aşı hakkında durmadan konuşan iki tane adam var, ikisine de dikkat edelim. Birinci Bill Gates, ikincisi Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg'le ne alakası var aşının? Senin aşıyla ne alakan var birader?

Sen Facebook mezarlığının ve iğrenç Instagram'ın sahibi değil misin, berbat Whatsapp'ın sahibi değil misin sen? Aşıyla ilgili niye bu adamlar konuşuyor ki? İkisinin de geçmişi çok belli. Herkes de bunu biliyor.

Biz başka şeylerle uğraşırken memleket olarak, bunlar bu pandemi sonrası dünyadan büyük çıkarlar bekleyen insanlar. Birçok yönden de akrabalıkları var. Bunların geldikleri familyalar, yeni dünya düzenini kuracak insanlar.

Biz onur, şeref, memleket diye konuşurken, neler olup bitiyor?

Çin aşısı olacağım demiyorum. O bizim aşımız. Türkiye'de yapılıyor ve ülkemiz aşısı iyidir. Tam benim yaşıma yaklaşıyordu ama öğretmenlere yürüdü. Çok sevindim ben daha geç aşı olabilirim ama önce öğretmenlerimiz..."
Memurlar.Net
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