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2 bin 500 yıllık Tevrat'ı satmaya çalışan 5 kişi yakalandı
Samsun'da jandarma ekiplerinin operasyonu ile 2 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine altın işlemeli İbranice Tevrat ele geçirildi. Piyasa değeri 1 buçuk milyon TL olan Tevrat'ı satmaya çalışan 5 kişi gözaltına alındı.
|27 Mart 2021 15:25
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları neticesinde, Antalya'dan Samsun'a gelen ve 2 bin 500 yıllık İbranice Tevrat'ı satacakları öğrenilen 5 şüpheliyi takibe aldı.
Ekipler, kente giriş yapan şüphelilere ait aracı Canik ilçesinde durdurdu. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla arama kararı bulunan aracın bagajında piyasa değeri 1 buçuk milyon TL olan İbranice Tevrat ele geçirildi.
Ceylan derisi üzerine altın işlemeli Tevrat'a jandarma ekiplerince el konuldu. Konuyla ilgili, birbirleri ile irtibatta oldukları belirlenen S.İ.(44), T.T.(35), E.A.(51), M.Ş.(51) ve A.T.(53), "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
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