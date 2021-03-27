BiP'in dünya çapında indirilme sayısı, 76 milyonu geçti

Türk mühendislerince geliştirilen BiP, dünya çapında indirilme sayısının 76 milyonu geçtiğini duyurdu. Ocaktan itibaren kişisel verilerin güvenliği, işlenmesi ve özellikle 3'üncü taraflarla paylaşılması konusunda hassasiyet gösteren kullanıcıların tercih ettiği uygulama, 12 ülkenin uygulama market listesinde birinci sıraya yerleşirken 19 ülkede de ilk 3 arasında yer aldı.

15,8 milyonu yurt dışından olmak üzere 31 milyonu aşkın yeni kullanıcının tercih ettiği uygulama, özellikle Endonezya, Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve Malezya'da yoğun ilgi gördü. Böylece sadece bu 5 ülkeden 10 milyon yeni kullanıcı katıldı.

"YENİ TEKNOLOJİLERLE SÜREKLİ YENİLİYORUZ"

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, rakip uygulamalardan farklı olarak, uygulama kullanıcılarının kişisel verilerini reklam, promosyon veya kampanya gibi pazarlama faaliyetleri için üçüncü taraflarla paylaşma zorunluluğu olmadan uygulamayı kullanabildiğinin altını çizdi. Tansuğ, "BiP, bugün dünyanın 192 ülkesinde milyonlarca kullanıcıya sahip global bir oyuncu. Rakiplerimizden yıllarca önce hayata geçirdiğimiz grup görüntülü görüşme, web ara yüzünden sesli ve görüntülü arama, kaybolan mesaj, 106 farklı dilde anlık çeviri ve para gönderme gibi yenilikçi özelliklerimizin yanı sıra kişisel verilerin korunması konusunda uyguladığımız şeffaf politikamız ile dünya genelinde en hızlı büyüyen iletişim platformlarından biri olduk. Güçlü altyapımız ve üstün teknoloji ile donatılmış veri merkezlerimiz sayesinde BiP'e gösterilen yoğun ilgiyi başarı ile karşıladık. Kullanıcılarımızdan gelen geri dönüşleri çok önemsiyor, onlardan gelen talepler doğrultusunda uygulamamızı daha da geliştirmeyi sürdürüyoruz. Rakip uygulamalardaki sohbet geçmişlerinin ve grupların BiP'e taşıması için 'Sohbet Taşıma' özelliğini önümüzdeki günlerde kullanıcılarımıza sunacağız" diye konuştu.